Ile Maurice: Un receveur de la CNT agressé par deux parents d'élèves

Une altercation impliquant un receveur d'autobus de la National Transport Corporation (CNT) à St-Julien-d'Hotman suscite de vives réactions sur les réseaux sociaux.

L'affaire a éclaté à la suite d'une vidéo devenue virale sur Facebook, montrant une dispute entre des étudiantes du collège Lorette de Saint-Pierre et un receveur d'autobus.

Les faits se sont produits dans l'après-midi mercredi 4 février. Assurant une ligne de transport pour des collégiens de l'Est du pays, le receveur aurait été agressé par deux parents d'élèves mécontents. Ces derniers sont montés à bord de l'autobus et s'en sont pris verbalement puis physiquement à l'employé, lui reprochant de ne pas avoir autorisé leurs enfants à monter dans le véhicule. Le receveur a expliqué que l'autobus était déjà en surnombre, avec environ 84 élèves à bord.

La scène a été filmée par des témoins et la vidéo circule actuellement sur les réseaux sociaux. Après l'incident, l'autobus s'est rendu au poste de police de St-Pierre où le receveur a signalé les faits, avant de reprendre sa route. Une plainte a ensuite été consignée le jour même au poste de police de Lallmatie. Le receveur affirme également avoir été délesté d'environ Rs 1 000 de sa recette. De son côté, la CNT a initié une enquête interne.

Réagissant à l'incident sur sa page Facebook ce matin, le ministre du Transport, Osman Mahomed, a indiqué attendre un rapport complet du directeur général de la CNT «sur ce mauvais feuilleton». Il a réitéré la nécessité de trouver des solutions durables aux problèmes récurrents du transport public.

Le ministre a également évoqué l'introduction prochaine du Bus Services Bill. Ce projet de loi vise à encadrer plus strictement le secteur du transport public, en définissant clairement les obligations des opérateurs et de leurs employés, tout en précisant les droits et responsabilités des passagers. Le texte prévoit notamment des mesures pour renforcer la sécurité à bord des autobus, améliorer la discipline et assurer une meilleure gestion des situations conflictuelles, dans un contexte marqué par une multiplication des incidents.