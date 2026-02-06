Ile Maurice: Aucune contamination, les autorités dénoncent une «fake news»

Une rumeur relayée sur les réseaux sociaux et via des messages anonymes sur WhatsApp affirme que «quelques cas de virus Nipah» auraient été détectés à Maurice et qu'un confinement serait envisagé. Les autorités sanitaires démentent catégoriquement et appellent la population à ne pas partager d'informations non vérifiées.

Le Dr Fazil Khodabocus, directeur par intérim des services de santé, assure qu'il s'agit d'une fausse nouvelle. «Une fake news circule... mais c'est totalement faux », a-t-il déclaré. Il précise qu'à ce stade, aucun cas n'a été enregistré à Maurice, Rodrigues ou Agalega. L'objectif, selon lui, est de rassurer le public tout en maintenant une vigilance adaptée. Il indique qu'un plan de préparation existe déjà en cas de détection d'un cas et que les équipes restent en alerte.

Par mesure de précaution, les autorités maintiennent sous observation pendant 21 jours les personnes arrivant du Bengale-Occidental, afin d'écarter tout risque d'infection.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le ministre de la Santé, Anil Bachoo, condamne la diffusion «délibérée» de rumeurs et de fausses informations, qu'il estime susceptibles de créer peur et agitation. Il affirme qu'aucun cas confirmé ou suspecté n'a été signalé et promet une communication transparente en cas d'évolution. Le public est invité à se fier uniquement aux sources officielles.