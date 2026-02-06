Ile Maurice: Aucune contamination, les autorités dénoncent une «fake news»

6 Février 2026
L'Express (Port Louis)
Par Dhanishta Tania

Une rumeur relayée sur les réseaux sociaux et via des messages anonymes sur WhatsApp affirme que «quelques cas de virus Nipah» auraient été détectés à Maurice et qu'un confinement serait envisagé. Les autorités sanitaires démentent catégoriquement et appellent la population à ne pas partager d'informations non vérifiées.

Le Dr Fazil Khodabocus, directeur par intérim des services de santé, assure qu'il s'agit d'une fausse nouvelle. «Une fake news circule... mais c'est totalement faux », a-t-il déclaré. Il précise qu'à ce stade, aucun cas n'a été enregistré à Maurice, Rodrigues ou Agalega. L'objectif, selon lui, est de rassurer le public tout en maintenant une vigilance adaptée. Il indique qu'un plan de préparation existe déjà en cas de détection d'un cas et que les équipes restent en alerte.

Par mesure de précaution, les autorités maintiennent sous observation pendant 21 jours les personnes arrivant du Bengale-Occidental, afin d'écarter tout risque d'infection.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le ministre de la Santé, Anil Bachoo, condamne la diffusion «délibérée» de rumeurs et de fausses informations, qu'il estime susceptibles de créer peur et agitation. Il affirme qu'aucun cas confirmé ou suspecté n'a été signalé et promet une communication transparente en cas d'évolution. Le public est invité à se fier uniquement aux sources officielles.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.