Ile Maurice: La mère arrêtée puis relâchée sur parole

Une femme de 44 ans a été arrêtée mercredi 4 février, après avoir laissé sa fille de cinq ans au Family Support Service de Rose-Hill.

Vers 11h, elle s'est présentée au bureau d'une Family Welfare and Protection Officer, déclarant ne plus être en mesure d'assumer la responsabilité de son enfant en raison de difficultés financières. Elle a également indiqué avoir porté plainte pour violences conjugales le 21 janvier dernier et ne plus avoir de lieu de résidence. Invitée à solliciter l'aide d'un refuge, elle aurait refusé.

Peu après 13h, la quadragénaire aurait quitté les lieux en déclarant devoir se rendre à la cour, laissant l'enfant sur place. La police a été alertée. L'enfant a été prise en charge par la Child Development Unit. La mère a été arrêtée et une déclaration a été consignée. Elle a ensuite été relâchée sur parole.