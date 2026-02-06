Gabon: Echange entre la ministre de la Planification et les responsables RGPL Woleu-Ntem-Ntem

Oyem, le 6 février 2026- Louise Pierrette Mvono, ministre de la Planification et de la Prospective s'est entretenu avec les responsables du Recensement Général de la Population et des Logements(RGPL) de la province du Woleu-Ntem.

Les échanges entre les responsables du RGPL de la province du Woleu-Ntem et la ministre de la Planification et de la Prospective étaient de rassurer les uns et les autres quant au bon déroulement de l'opération du dénombrement.

La membre du gouvernement a confessé en toute humilité qu'elle reconnait à sa juste valeur, le travail abattu par les agents du RGPL sur l'ensemble du territoire national.

Les responsables du RGPL de la province du Woleu-Ntem disent être satisfaits de ces échanges avec leur ministre de tutelle qui les soutient. Ils disent sortir de cette rencontre, bien aguerris et affirment être prêts à investir le terrain pour mener à bien l'opération dite du dénombrement .