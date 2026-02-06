Gabon: Plusieurs audiences chez le Ministre de l'Intérieur de la Sécurité et de la Décentralisation

6 Février 2026
Gabonews (Libreville)
Par MISD

Le Ministre de l'Intérieur de la Sécurité et de la Décentralisation .Adrien Nguema Mba a reçu, le mercredi 28 janvier 2026, les Ambassadeurs de Chine, de Turquie et la Représentante Résidente du PNUD au Gabon.

Le Premier à être reçu au Cabinet du Ministre de l'Intérieur est l'Ambassadeur de la République Populaire de Chine au Gabon. Le plénipotenciaire chinois est venu faire une visite de courtoisie au membre du Gouvernement mais au delà, les deux personnalités ont échangé sur les questions de digitalisation et de sécurité.

Avec la représentante résidente du PNUD au Gabon, Adrien Nguema Mba a parlé de l'engagement du système des Nations Unies aux côtés du Ministère de l'Intérieur, notamment lors des processus électoraux échus.

En troisième heure, le Ministre de l'Intérieur de la Sécurité et de la Décentralisation a reçu l'Ambassadeur de Turquie au Gabon. Les questions sécuritaires et de formation figuraient au centre des échanges entre les deux hommes.

La Décentralisation, l'appui à la formation des policiers et le point sur le suivi des actions post électorales ont figuré dans l'agenda diplomatique du jour du Ministère de l'intérieur.

