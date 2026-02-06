Togo: Vision post-2025

Après la mise en oeuvre de la feuille de route gouvernementale 2020-2025, le Togo entre dans une phase transitoire marquée par l'élaboration d'un nouveau Programme d'investissement public (PIP).

Ce document couvrira la période 2027-2029 et servira de socle à la prochaine stratégie nationale de développement.

Outil central de planification des dépenses publiques, le futur PIP a pour objectif de mieux orienter les investissements de l'État vers les secteurs prioritaires, tout en renforçant l'efficacité de l'action publique. Il s'inscrit dans un contexte particulier, à la fois institutionnel et économique, marqué par la fin de la feuille de route et par des crises multiformes, notamment géopolitiques, sécuritaires, climatiques et sanitaires.

Aligné sur les orientations stratégiques du gouvernement, le PIP vise à améliorer la hiérarchisation des dépenses de l'État et à contribuer à l'assainissement des finances publiques. L'enjeu est de consolider les acquis enregistrés ces dernières années, tout en garantissant une meilleure allocation des ressources publiques.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Au coeur de cette démarche figure une priorité clairement affirmée : l'amélioration de la qualité de la dépense publique.

Les investissements programmés concernent l'ensemble des secteurs jugés prioritaires, sur la base des besoins exprimés par chaque département ministériel. Cette approche vise à assurer une cohérence globale des projets et à renforcer leur impact réel sur le développement économique et social.

À terme, la programmation rigoureuse des dépenses publiques apparaît comme un levier essentiel pour garantir l'efficacité de l'action publique et accélérer la mise en oeuvre des projets de développement au bénéfice des populations togolaises.