Togo: Drame routier sur le contournement de Lomé - Deux morts

Un grave accident de la circulation s'est produit vendredi sur le grand contournement de Lomé, faisant deux morts. Le drame est survenu à l'entrée nord de Sawléto, une localité riveraine de cet axe très fréquenté.

Selon des témoignages recueillis sur place, un camion aurait tenté un dépassement risqué. Le conducteur aurait cherché à dépasser un autre camion qui, lui-même, était déjà engagé dans le dépassement d'un troisième véhicule. Pris de vitesse et incapable de freiner à temps, le camion est sorti de sa trajectoire.

Dans sa course, le poids lourd a mortellement percuté une moto transportant deux personnes, un homme et une femme, avant de terminer dans les ravins en bordure de la route. Les deux occupants de la moto n'ont pas survécu à l'impact.

Ce nouveau drame intervient quelques jours seulement après un autre accident tout aussi meurtrier enregistré à la sortie nord de Gléi, dans la préfecture de Ogou, où une dizaine de personnes avaient perdu la vie dans des circonstances similaires.

Ces accidents successifs relancent les inquiétudes autour de la sécurité routière sur les grands axes du pays, notamment ceux empruntés par les poids lourds.