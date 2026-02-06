Afrique: Addis-Abeba fin prête à recevoir les délégations du Sommet de l'UA dans des conditions d'accueil optimales.

Addis-Abeba — La capitale éthiopienne a achevé l'ensemble de ses préparatifs pour accueillir les délégations attendues au prochain Sommet de l'Union africaine, dans un cadre marqué par une hospitalité renforcée et des services de haut niveau, a annoncé la présidente de l'Association des hôteliers d'Addis-Abeba, Aster Solomon.

Addis-Abeba abritera la 48e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine ainsi que la 39e session ordinaire de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement, prévues du 11 au 15 février 2026.

Dans un entretien accordé à l'ENA, Mme Aster Solomon a indiqué que l'ensemble des établissements hôteliers de la ville sont pleinement mobilisés pour offrir des prestations conformes aux standards internationaux, tout en valorisant la tradition ancestrale d'hospitalité éthiopienne.

Elle a précisé que les hôtels, qu'ils soient de longue date ou récemment inaugurés, ont finalisé leurs dispositifs opérationnels afin d'assurer un accueil chaleureux et efficace aux participants des différentes sessions de l'UA.

Selon elle, l'extension et la modernisation des centres de congrès, anciens comme nouveaux, ont considérablement renforcé la capacité de la capitale à accueillir des événements continentaux et internationaux de grande envergure.

Cette dynamique a favorisé une croissance soutenue du tourisme d'affaires, notamment dans les segments des réunions, conférences, expositions et voyages d'incitation.

« La multiplication des rencontres internationales et continentales organisées à Addis-Abeba illustre clairement les avancées significatives de la ville dans le développement du tourisme d'affaires », a-t-elle souligné.

Siège de nombreuses institutions continentales et internationales, Addis-Abeba accueille régulièrement des conférences de haut niveau, consolidant ainsi sa position de destination privilégiée pour le tourisme diplomatique et institutionnel. À ce titre, plus de cinquante événements majeurs s'y sont déroulés au cours des six derniers mois de l'année écoulée.

Aster Solomon a ajouté que les hôtels de la capitale, au-delà de leur préparation logistique, se disent pleinement engagés à offrir des services répondant aux exigences internationales, tout en proposant des offres adaptées aux besoins spécifiques des délégations.

« Forte de sa longue expérience dans l'accueil des sommets de l'Union africaine, la ville propose cette année des forfaits spécialement conçus pour les participants », a-t-elle indiqué.

Elle a par ailleurs mis en avant la transformation visible d'Addis-Abeba, résultant notamment des projets d'aménagement des corridors urbains, de la réhabilitation des berges et de la création de nouveaux pôles touristiques. « Addis-Abeba n'a jamais été aussi attrayante », a-t-elle affirmé.

Ces améliorations, a-t-elle expliqué, permettront aux délégués de profiter pleinement de leur séjour et pourraient les encourager à prolonger leur visite au-delà des réunions officielles.

Dans cette optique, les établissements hôteliers travaillent en étroite collaboration avec les agences de voyages afin de proposer des circuits mettant en valeur le patrimoine culturel et historique de la capitale.

« Ceux qui ont connu Addis-Abeba par le passé sont impressionnés par l'ampleur de sa transformation », a déclaré Mme Aster, ajoutant que les participants au Sommet de l'UA de cette année découvriront une ville profondément renouvelée.

Elle a enfin rappelé que la capitale éthiopienne s'est toujours distinguée par sa capacité à accueillir des rencontres régionales et internationales de haut niveau, citant notamment le deuxième Sommet Afrique-Caraïbes tenu en septembre 2025.

Addis-Abeba accueillera également la 32e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques en 2027, confirmant ainsi son positionnement croissant comme plateforme internationale de premier plan pour les grandes conférences mondiales.