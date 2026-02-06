Ethiopie: Le Ministre d'État Hadera présente ses adieux à l'ambassadeur sortant de la République du Congo au pays

6 Février 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — Le Ministre d'État des Affaires étrangères, Ambassadeur Hadera Abera, a présenté ses adieux à l'Ambassadeur sortant de la République du Congo en Éthiopie, Daniel Owassa, lors d'une rencontre dans son bureau.

À cette occasion, le Ministre d'État, Ambassadeur Hadera Abera, a exprimé sa reconnaissance à l'Ambassadeur Daniel Owassa pour son rôle déterminant dans le renforcement des relations bilatérales entre l'Éthiopie et la République du Congo au cours de son mandat.

Il a souligné l'importance de consolider davantage la coopération entre les deux pays, notamment par la ratification et la mise en oeuvre effective des accords déjà signés.

Le ministre d'État a également insisté sur la nécessité d'approfondir les échanges commerciaux et les investissements bilatéraux, tout en élargissant la coopération dans des secteurs stratégiques tels que l'éducation, l'agriculture et l'intelligence artificielle.

