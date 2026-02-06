Afrique: Le pays s'impose comme un moteur économique majeur au continent, affirme l'ambassadeur du Brésil.

Addis-Abeba — L'Éthiopie continue d'affirmer sa position parmi les économies les plus dynamiques et les plus prometteuses du continent africain, portée par un vaste programme de réformes et par l'élargissement de ses partenariats internationaux, a déclaré l'ambassadeur du Brésil en Éthiopie, Jandyr Ferreira dos Santos.

S'exprimant à l'occasion du plus important Forum de coopération économique Brésil-Éthiopie jamais organisé à Addis-Abeba, l'ambassadeur a souligné que les réformes économiques engagées par le pays ont renforcé son attractivité en tant que destination stratégique pour l'investissement et la coopération internationale.

Il a indiqué que les relations bilatérales entre le Brésil et l'Éthiopie ont connu ces dernières années un approfondissement notable, marqué par un niveau inédit de confiance politique et de convergence stratégique.

Selon lui, les visites historiques de haut niveau entre les dirigeants des deux pays illustrent clairement cette dynamique et traduisent une volonté commune de consolider la coopération Sud-Sud.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Évoquant le profil économique du Brésil, l'ambassadeur a rappelé que le pays figure parmi les grandes économies émergentes mondiales, grâce à une structure économique diversifiée reposant sur une agriculture hautement compétitive, une industrie robuste et un secteur des services en pleine expansion.

Il a précisé que l'agriculture brésilienne joue un rôle central dans la sécurité alimentaire mondiale, notamment à travers l'exportation de produits clés tels que le soja, le sucre, la viande et divers produits à forte valeur ajoutée.

Il a également mis en avant la position du Brésil comme premier producteur et exportateur mondial de café, soulignant que cette réalité offre des perspectives naturelles de coopération avec l'Éthiopie, reconnue comme le berceau historique du café.

Au-delà du secteur agricole, il a insisté sur les capacités du Brésil dans des domaines tels que l'automobile, l'industrie manufacturière, la mécanique, les mines, la sidérurgie et l'aéronautique, citant notamment Embraer, acteur majeur de l'industrie aéronautique mondiale.

Abordant la situation éthiopienne, l'ambassadeur Jandyr a salué les réformes ambitieuses menées par le gouvernement du Premier ministre Abiy Ahmed, visant la libéralisation des marchés, le renforcement de la stabilité macroéconomique, la modernisation du système financier et l'attraction des investissements nationaux et étrangers.

Il a estimé que ces transformations redessinent en profondeur le paysage économique du pays, soutenues par une population nombreuse et dynamique.

« L'Éthiopie dispose d'atouts majeurs, notamment une main-d'oeuvre qualifiée, un marché intérieur en forte croissance et d'importantes opportunités dans des secteurs clés tels que l'agroalimentaire, la logistique et les infrastructures », a-t-il affirmé.

Il a par ailleurs souligné que la récente signature du protocole d'accès au marché brésilien constitue une étape déterminante dans le processus d'adhésion de l'Éthiopie à l'Organisation mondiale du commerce (OMC). Selon lui, le pays se trouve désormais à un stade avancé de ce processus, dont l'aboutissement est attendu en 2026.

De son côté, le directeur général des affaires européennes et américaines au ministère éthiopien des Affaires étrangères, l'ambassadeur Meles Alem, a salué la coopération de longue date entre les deux pays en matière de développement durable.

« Ce partenariat incarne pleinement l'esprit de la coopération Sud-Sud, et nous sommes aujourd'hui prêts à l'élever à un niveau sans précédent », a-t-il déclaré.

Il a ajouté que l'Éthiopie est engagée dans une transformation structurelle profonde, portée par des réformes globales ouvrant la voie à des partenariats stratégiques dans des secteurs variés, allant de l'agroalimentaire et des énergies renouvelables à l'industrie manufacturière, aux mines et aux technologies.

« Le potentiel de coopération est immense. À nous de le concrétiser. Nous sommes prêts à accompagner, informer et soutenir tous les projets d'investissement », a-t-il conclu.