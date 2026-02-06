Ile Maurice: Osman Mahomed annonce un «Bus Service Bill»

Face à la multiplication d'incidents dans le transport public, le ministre du Transport terrestre, Osman Mahomed, annonce l'introduction prochaine du Bus Services Bill, présenté comme une réforme majeure du secteur. L'annonce fait suite à une vidéo virale montrant une altercation entre un receveur d'autobus et des étudiantes du collège Lorette de Saint-Pierre.

Le projet de loi vise à renforcer la sécurité, la qualité de service et la fiabilité du réseau. Il prévoit notamment des codes de conduite pour conducteurs, receveurs et passagers, une simplification des procédures de licences, ainsi qu'un encadrement formel des fonctions de Stand Regulators et de Traffic Officers. Parmi les mesures clés figurent aussi la gestion informatisée des flottes, l'installation de GPS et de caméras CCTV dans les autobus, le suivi en temps réel des horaires et l'introduction progressive de paiements sans espèces.

Autre mesure sensible : le ministère du Transport et la NLTA auront accès aux comptes des opérateurs pour renforcer les audits et la transparence financière.

Le ministre Osman Mahomed a rencontré les élèves du collège Lorette de Saint-Pierre jeudi suite à la vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux.

Dans le contexte de la polémique, Osman Mahomed s'est rendu au collège Lorette de Saint-Pierre pour rencontrer élèves et direction. Un Traffic Supervisor a été dépêché sur place. Le receveur impliqué a été transféré sur une autre ligne et a porté plainte après une altercation avec des parents. Selon la CNT, l'incident serait lié à un manque de place, un problème jugé récurrent par les étudiantes. Le ministère réclame un rapport complet et envisage un school bus dédié pour cette ligne.