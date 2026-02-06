Ile Maurice: Un secteur porteur avec un marché international en vue

6 Février 2026
L'Express (Port Louis)
Par Olivia Edouard

Les planteurs de thé enregistrés bénéficient, chaque année et gratuitement, sous le Tea Sector Support Scheme, de 175 kg d'engrais NPK (22:7:7) par arpent, composé d'azote, de phosphore et de potassium, ainsi que de 100 kg de Calcium Ammonium Nitrate (CAN) par arpent, un engrais à base d'azote. Les engrais sont appliqués selon un calendrier précis : le NPK entre septembre et octobre et le CAN entre janvier et février. Ce programme repose sur un système de bons attribués aux planteurs enregistrés, indiquant les quantités d'engrais à utiliser. Les engrais sont obtenus auprès de fournisseurs agréés, puis livrés.

Lors de la distribution des engrais CAN, le 4 février à Dhanush Hall, NouvelleFrance, Arvin Boolell, ministre de l'Agro-Industrie, a déclaré : «Le secteur du thé a du potentiel, notamment avec la demande, l'introduction de nouvelles variétés et l'expertise disponible. Ce n'est pas parce que nous sommes un petit pays que nous ne pouvons pas produire du thé de qualité et lui ajouter de la valeur. La demande existe, et des pays comme la Chine s'intéressent à notre thé, ce qui confirme qu'il y a un marché.»

En vue du potentiel et admettant que le vieillissement de la main-d'oeuvre reste une réalité dans le secteur de thé, le ministre a indiqué que le gouvernement réfléchit aux moyens de pallier ce problème et que, si nécessaire, l'importation de main-d'œuvre pourrait être envisagée, comme cela se fait déjà dans l'industrie sucrière. Il observe néanmoins un retour progressif des travailleurs locaux dans le secteur.

Par ailleurs, pour le secteur en général, Arvin Boolell a annoncé qu'une série de mesures de soutien est prévue pour renforcer la production, améliorer les rendements et encourager l'innovation, tout en garantissant que les petits exploitants puissent tirer profit de l'avenir prometteur de l'agriculture. Il a cité l'exemple de terrains qui seront mis à disposition des planteurs, avec un calendrier indiquant quand et quoi planter, ainsi qu'une analyse des sols pour optimiser les cultures, leurs rendements et la valeur ajoutée possible. Le ministre a également relevé l'importance de la recherche et du changement de mentalité dans le secteur.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.