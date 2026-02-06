Madagascar: La ministre malgache de la Justice reçue par Navin Ramgoolam

6 Février 2026
L'Express (Port Louis)

La ministre malgache de la Justice, Farinisoa Ernaivo, en visite à Maurice, a rencontré le Premier ministre, Navin Ramgoolam, à son bureau ce vendredi 6 février.

Plusieurs thèmes ont été abordés, dont la coopération judiciaire, l'immigration de main-d'œuvre, la mobilité des étudiants malgaches, ainsi que la lutte contre la migration clandestine entre Maurice et Madagascar. À l'issue de la rencontre, la ministre malgache s'est dite satisfaite des échanges et a indiqué avoir reçu le soutien du Premier ministre mauricien au processus de refondation à Madagascar.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.