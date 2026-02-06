Madagascar: La ministre malgache de la Justice reçue par Navin Ramgoolam

La ministre malgache de la Justice, Farinisoa Ernaivo, en visite à Maurice, a rencontré le Premier ministre, Navin Ramgoolam, à son bureau ce vendredi 6 février.

Plusieurs thèmes ont été abordés, dont la coopération judiciaire, l'immigration de main-d'œuvre, la mobilité des étudiants malgaches, ainsi que la lutte contre la migration clandestine entre Maurice et Madagascar. À l'issue de la rencontre, la ministre malgache s'est dite satisfaite des échanges et a indiqué avoir reçu le soutien du Premier ministre mauricien au processus de refondation à Madagascar.