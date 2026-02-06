Maroc/Sénégal: Au pays - Regragui envisage la démission, Lekjaa décide de son sort

La défaite en finale de la Coupe d'Afrique des nations 2025 face au Sénégal (0-1) a laissé des traces au sein de la sélection marocaine. Au lendemain de ce revers douloureux, subi à domicile devant un public acquis à la cause des Lions de l'Atlas, Walid Regragui serait sur le point de claquer la porte.

Éprouvé par une compétition intense et par la pression immense d'une CAN organisée au Maroc, le technicien aurait confié à son entourage ne pas souhaiter poursuivre l'aventure selon Footmercato. « Lassé de cette compétition éprouvante, Regragui ne souhaite pas continuer l'aventure avec les Lions de l'Atlas », ont rapporté plusieurs médias marocains.

L'entretien décisif avec Fouzi Lekjaa

Annoncé comme le grand favori au coup d'envoi, fort de son épopée historique au Mondial 2022 et porté par une ferveur populaire exceptionnelle, le Maroc nourrissait l'ambition de soulever le trophée continental à domicile. Mais en finale, les Lions de l'Atlas ont trouvé sur leur route une équipe sénégalaise solide et pragmatique, s'inclinant sur la plus petite des marges.

D'après plusieurs sources concordantes, le technicien de 50 ans aurait officiellement remis sa démission à la Fédération royale marocaine de football. Si aucune décision définitive n'a encore été annoncée quant à son acceptation, le cycle de Walid Regragui à la tête des Lions de l'Atlas paraît sérieusement fragilisé.

Par ailleurs, des informations non encore confirmées évoquent un intérêt prononcé de plusieurs clubs, notamment en Arabie saoudite. De quoi laisser entrevoir, en cas de départ acté, l'ouverture d'un nouveau chapitre dans la carrière de l'entraîneur marocain.

D'autres sources suggérent que le président de la Fédération royale marocaine de football, Fouzi Lekjaa, aurait pris l'initiative de rencontrer son sélectionneur afin de faire le point sur la situation et d'envisager la suite.

D'après plusieurs sources médiatiques marocaines, cet échange s'est soldé par un renouvellement de confiance en faveur du technicien. Fouzi Lekjaa aurait écarté toute idée de départ, considérant que Regragui demeure l'homme idoine à quatre mois du coup d'envoi de la Coupe du monde 2026.

Le président de la FRMF a, par ailleurs, examiné les rapports d'évaluation relatifs au parcours et au rendement global de l'équipe durant la CAN 2025. Si certaines lacunes ont été identifiées, le choix de la continuité s'est imposé afin de préserver la stabilité et la cohésion du groupe à l'approche d'une échéance mondiale décisive.

Des ajustements possibles dans le staff ?

Walid Regragui devrait ainsi aller au terme de son contrat, qui court jusqu'à la Coupe du monde 2026 organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Pour autant, des réaménagements au sein du staff technique restent envisagés.

D'après les mêmes sources, l'encadrement pourrait être renforcé par l'arrivée de nouveaux profils, tandis que certains membres actuels pourraient être appelés à céder leur place. L'objectif est d'apporter des correctifs aux insuffisances constatées lors de la CAN et d'affiner la préparation en vue du rendez-vous mondial.

Logé dans le groupe C, le Maroc croisera le fer avec le Brésil, l'Écosse et Haïti. Une poule exigeante qui impose rigueur, stabilité et montée en puissance progressive.

Après avoir envisagé un départ, Walid Regragui devrait donc poursuivre sa mission à la tête des Lions de l'Atlas. En optant pour la continuité, la Fédération royale marocaine de football fait le pari de l'expérience et de la stabilité à l'approche d'une échéance planétaire déterminante.