Sénégal: Metz - Bouna Sarr, un retour à la source pour retrouver la lumière

Bouna Sarr doit avoir le « smile ». Le latéral droit sénégalais a retrouvé un club, et pas n'importe lequel. Il a signé au FC Metz, club qui l'a vu éclore au haut niveau. Et c'était un rebond, pour sauter encore plus haut ?

818 ! Ce n'est pas un numéro vert, ou l'indicatif téléphonique d'un pays. C'est tout simplement le nombre de jours sans disputer le moindre match pour Bouna Sarr. Une attente longue, presque éternelle pour un joueur de football. Mais elle devrait bientôt prendre fin, puisque le joueur de 34 ans s'est engagé avec le FC Metz. Certes, ce n'est qu'un contrat jusqu'à la fin de saison, mais c'est surtout une opportunité en or de retrouver les terrains dans un cadre qu'il ne connaît que trop bien. En effet, il a débuté sa carrière professionnelle chez les Lorrains.

Retour vers le passé

Le 29 juillet 2011, Bouna Sarr a disputé son premier match pro, lors de la 1re journée de Ligue 2 2011-2012. À 19 ans, il jouait en tant qu'ailier. Rapide, véloce, le feu follet se distingue par ses percées sur le côté. Il joue à Metz jusqu'en 2015, avant de prendre la direction de Marseille.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

À l'OM, les débuts sont mitigés. Cependant, il y passe cinq saisons pleines, y dispute 181 matchs pour huit buts. Il contribuera à la magnifique épopée européenne de la saison 2017-2018 où les Phocéens atteindront la finale de la Ligue Europa. Toutefois, le fait marquant pour lui lors de cet exercice est un repositionnement définitif : il passe d'ailier à latéral droit. C'est d'ailleurs grâce à ses performances en tant que défenseur droit qu'il connaîtra les deux pics de sa carrière : le Bayern Munich et l'équipe nationale du Sénégal. Aliou Cissé lui offre sa première convocation en septembre 2021, un an après avoir signé au Bayern Munich. Chez les Bavarois, le joueur étoffe son palmarès en s'offrant trois Bundesliga, une Coupe du monde des clubs, une Coupe d'Allemagne...

Le « Umtiti » sénégalais

En équipe nationale du Sénégal, les débuts sont idéaux. Quelques mois seulement après son arrivée, Bouna Sarr remporte la CAN 2021, disputée en 2022 au Cameroun, avec une victoire contre l'Égypte le 6 février. La consécration est totale. Néanmoins, le latéral prend un énorme risque. Avec un genou endolori, il dispute tout de même la compétition, comme un certain Samuel Umtiti au Mondial 2018 avec la France. Le sacrifice est immense, mais va tout de même le rattraper. En novembre 2023, il subit une rupture des ligaments croisés du genou. Fin de saison, et fin de l'aventure bavaroise puisque le Bayern ne renouvelle pas son contrat qui prend fin le 30 juin 2024.

Un retour dès ce vendredi ?

Après une absence de plus de deux ans, Bouna Sarr peut donc espérer retrouver ses sensations de footballeur. D'ailleurs, il pourrait rejouer dès ce vendredi 6 février 2025 avec la réception de Lille lors de la 21e journée de Ligue 1 (19h45), puisqu'il est dans le groupe messin. Et si ce jour anniversaire du premier sacre du Sénégal à la CAN était une prémisse du retour au premier plan de Bouna Sarr ?

Ce dernier est prêt à se donner à fond pour ce nouveau challenge. « J'ai vécu des moments très difficiles et beaucoup auraient lâché. Mais j'ai persisté, persévéré et je suis bien remis, sans gêne ni séquelle. Je me sens bien physiquement et dans ma tête. C'est comme si j'avais appuyé sur le bouton « reset » pour repartir de zéro. Je sens que je pourrai enchaîner pendant quelques belles années », a-t-il dit, relayé par L'Equipe.

En outre, Bouna Sarr peut être motivé par un objectif immense : la Coupe du monde 2026 dans moins de six mois. S'il retrouve les terrains et sa forme, Pape Thiaw pourrait décider de lui donner une chance pour figurer sur la liste.