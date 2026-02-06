Ile Maurice: Avec le Philharmonia Orchestra, le classique, c'est chic

Ateliers participatifs, concert pédagogique et transmission d'émotions. Au Caudan Arts Centre, la musique classique devient découverte, écoute et terrain d'éveil pour les jeunes. Suis-nous pour en savoir davantage.

Longtemps perçue comme réservée à une élite ou à un public averti, la musique classique s'ouvre aujourd'hui à la jeunesse à travers une série d'initiatives pédagogiques et artistiques portées par la venue chez nous du prestigieux Philharmonia Orchestra. Ateliers immersifs, rencontres musicales et concert éducatif... l'objectif est clair : rendre la musique classique accessible, vivante et profondément humaine pour le jeune public.

Atelier musical au cœur du partage

Le dimanche 8 février, le Caudan Arts Centre accueillera un atelier musical inédit réunissant une trentaine d'enfants issus de plusieurs institutions et groupes musicaux. Parmi eux, des jeunes de Music Passion, Vivaldi Talent ainsi que des enfants accompagnés par l'organisation non gouvernementale Vents d'un Rêve, de Mangalkhan. Encadrés par cinq musiciens du Philharmonia Orchestra, les participants exploreront l'univers des instruments à cordes et à vent : guitare, flûte traversière, violon alto, violoncelle et basson.

L'atelier se déroulera de 10 à 14 heures. Pensé comme un moment d'échange et de découverte, il mettra l'accent sur l'écoute, la coordination et le plaisir de jouer ensemble. Les parents pourront déposer les enfants le matin et revenir vers 13 heures, moment où une petite performance impromptue sera présentée, fruit du travail collectif de la matinée. Chaque enfant sera invité à apporter une petite collation et une boisson, renforçant l'esprit convivial de la rencontre.

Découvrir Beethoven autrement

Dans la continuité de cette démarche jeunesse, un concert pédagogique gratuit sera proposé aux écoles et groupes musicaux, le vendredi 13 février, de 13 à 14 heures, toujours au Caudan Arts Centre. À cette occasion, l'orchestre interprétera la célèbre Cinquième Symphonie de Beethoven (lire ci-contre), avant que la structure, les thèmes musicaux et le rôle des différents instruments ne soient expliqués. Les jeunes spectateurs pourront poser leurs questions et dialoguer directement avec les musiciens, transformant le concert en véritable rencontre interactive.

Briser les idées reçues

Pour Eric Cathan, guitariste et enseignant de musique, également coordinateur de la venue du Philharmonia Orchestra, ces initiatives sont essentielles. «Beaucoup de gens pensent que la musique classique est ennuyeuse mais c'est un mythe», explique-til. Selon lui, la musique classique est avant tout une musique d'émotions : joie, colère, tristesse, espoir. «Quand on écoute Beethoven, on voyage en esprit, dans son coeur. Et parce que ces émotions sont humaines, elles touchent tout le monde, peu importe l'âge ou le niveau de connaissance musicale.»

L'orchestre, école de la vie

Au-delà de l'aspect artistique, Eric Cathan insiste sur les valeurs transmises par la pratique orchestrale. Discipline, écoute des autres, responsabilité individuelle et travail d'équipe sont au coeur de l'expérience. «Dans un orchestre, chacun a un rôle précis. L'harmonie naît de cette écoute collective. C'est cela que nous voulons faire découvrir aux Mauriciens.» Cette vision s'inscrit dans un projet à long terme : développer des ensembles musicaux dans les écoles, avec l'ambition de créer, à terme, un Youth Orchestra local, soutenu par des musiciens qualifiés et le Philharmonia Orchestra.

Aide aux jeunes

La pratique et l'écoute de la musique classique ont également un impact positif sur le bien-être des jeunes. Très structurée, elle favorise la concentration, le calme et l'apaisement. «Quand plusieurs instruments jouent en même temps, le cerveau travaille différemment. Puis cela aide à se recentrer, à apaiser le corps et l'esprit», souligne Eric Cathan.