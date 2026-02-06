Cote d'Ivoire: Infrastructures routières/Voie de contournement Y4 - Hien Yacouba Sié annonce la fin imminente des travaux

Bonne nouvelle pour la mobilité urbaine à Abidjan. Le ministre des Infrastructures et de l'Entretien routier, Hien Yacouba Sié, a annoncé la fin prochaine des travaux de la voie de contournement Y4.

Pour sa première visite de terrain depuis son entrée au gouvernement, le ministre des Infrastructures et de l'Entretien routier, Hien Yacouba Sié, a donné un signal fort. L'ancien directeur général du Port autonome d'Abidjan a annoncé que les travaux de la voie de contournement d'Abidjan, dénommée Y4, sont quasiment achevés. Cette annonce a été faite le 5 février 2026, lors d'une visite d'imprégnation des chantiers, en compagnie de ses collaborateurs.

Le ministre a inspecté les sections 2 et 3 de cet ouvrage structurant, considéré comme l'un des projets majeurs de la modernisation du réseau routier ivoirien. « Je viens de visiter cet ouvrage routier emblématique pour la renaissance routière de la Côte d'Ivoire. La Y4 est conçue pour fluidifier la circulation, faciliter la mobilité et décongestionner durablement la ville d'Abidjan », a-t-il déclaré.

Longue de 55 kilomètres, cette autoroute 2x2 voies, dotée d'échangeurs et d'équipements répondant aux standards internationaux, constitue une véritable ceinture de contournement de la capitale économique.

Selon le ministre, la section 1, reliant Ebimpé au camp d'Akouédo, est déjà ouverte à la circulation depuis plusieurs années. Les sections 2 et 3, respectivement d'Ebimpé à l'Autoroute du Nord, puis de l'Autoroute du Nord à Songon (carrefour Jacqueville), sont aujourd'hui pratiquement terminées. « Il ne reste que quelques travaux résiduels, notamment la pose de la signalisation verticale et des feux tricolores », a précisé Hien Yacouba Sié.

Profitant de cette visite, le ministre a tenu à saluer le travail de son prédécesseur, Amédé Kouakou, ainsi que l'ensemble des acteurs impliqués dans la réalisation du projet. « J'associe à ces remerciements les équipes techniques, les partenaires financiers et techniques, ainsi que les maîtres d'oeuvre et maîtres d'ouvrage. Leur engagement permet aujourd'hui d'offrir à la Côte d'Ivoire un ouvrage de grande importance », a-t-il souligné.

Hien Yacouba Sié a également rassuré sur le respect global du calendrier initial. Concernant la question de l'électrification de l'ouvrage, il a rappelé que celle-ci n'était pas prévue dans le projet initial, l'autoroute ayant été conçue à l'origine comme un contournement hors agglomération. « Il faudra mobiliser des ressources supplémentaires afin que l'exploitation de cette autoroute se fasse dans des conditions optimales de sécurité pour les usagers et les populations riveraines », a-t-il conclu.

Avec la Y4, Abidjan s'apprête ainsi à franchir une nouvelle étape dans la décongestion de son trafic et l'amélioration durable de la mobilité urbaine.