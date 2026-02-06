Cote d'Ivoire: Gestion des huiles usagées - Une unité de traitement opérationnel en projet à N'droté

La Côte d'Ivoire franchit une étape décisive dans la lutte contre la pollution environnementale. Le ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, en collaboration avec la Banque africaine de développement (Bad) et l'Institut coréen de la technologie et de l'industrie environnementale (Keiti), a organisé, le jeudi 5 février 2026, à Abidjan-Plateau, un atelier de restitution de l'étude de préfaisabilité relative à la création d'un centre de traitement et de recyclage des huiles usagées à N'Dotré.

Présenté comme un projet à fort impact environnemental, économique et social, ce futur centre vise à réduire la pollution des nappes phréatiques causée par les huiles usagées, tout en transformant ce déchet dangereux en une véritable ressource économique.

Selon Raymond Laurent Assoua, directeur de cabinet du ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, l'initiative répond à une urgence environnementale. « Une seule goutte d'huile usagée peut contaminer des milliers de litres d'eau. Il était donc impératif d'agir », a-t-il expliqué.

L'étude, conduite avec l'appui technique de la Bad et de l'expertise coréenne, a permis de quantifier les volumes d'huiles usagées à traiter, à partir d'un benchmark réalisé dans la commune d'Abobo, puis extrapolé à l'ensemble du district d'Abidjan.

Les experts ont proposé plusieurs procédés de traitement, avant de retenir la solution la plus adaptée au contexte ivoirien. L'étude est allée jusqu'à analyser la capacité de l'unité, les scénarios de montée en puissance, ainsi que la préfaisabilité financière, intégrant des financements publics, privés et mixtes. « Les résultats démontrent que le projet est financièrement rentable, tout en s'inscrivant pleinement dans l'économie circulaire », a souligné Raymond Laurent Assoua.

Autre volet majeur mis en avant : le renforcement du cadre légal et réglementaire, ainsi que la digitalisation du processus. Celle-ci permettra une meilleure traçabilité des acteurs, une quantification plus précise des flux d'huiles usagées et une formalisation accrue des activités, notamment celles des artisans.

Du côté du ministère de l'Environnement et de la Transition écologique, le projet est fortement soutenu. Dr Seyhi Brahima, directeur des déchets industriels et substances chimiques au ministère de l'Environnement, a rappelé que les huiles usagées figurent parmi les déchets dangereux prioritaires pour l'État. « La gestion rationnelle de ces déchets permettra d'éviter de graves risques pour l'environnement et la santé des populations », a-t-il indiqué, saluant une initiative qui contribuera à structurer une filière encore peu organisée, tout en créant des emplois.

Les artisans, directement concernés, voient également dans ce projet une opportunité majeure. Aboubakar Diallo, président national de l'Association des ferrailleurs de Côte d'Ivoire, s'est réjoui de cette perspective. « Aujourd'hui, les huiles usagées sont un fardeau pour nous. Demain, avec cette usine, elles deviendront une ressource », a-t-il déclaré. Il a mis en avant les retombées positives attendues en termes d'emplois, de revenus, mais aussi d'encadrement sanitaire, face à un produit reconnu comme toxique et cancérigène.

La coopération avec la Corée du Sud a été présentée comme un partenariat stratégique. Pour le directeur général de l'Institut d'industrie et de technologie environnementales de Corée (Keiti), Lee Kyoung Che, ce projet pilote pourrait faire de la Côte d'Ivoire un modèle pour l'Afrique, en matière de recyclage et de gestion des huiles usagées.

Si le calendrier est respecté, la phase de faisabilité s'étendra sur l'année 2026, la construction de l'unité est prévue pour 2027-2028, sur un site d'au moins trois hectares, avec un démarrage des activités envisagé en 2029. À terme, ce centre devrait contribuer à la protection de l'environnement, à la promotion de l'économie circulaire et à la création d'emplois durables, confirmant l'engagement de la Côte d'Ivoire en faveur d'un développement plus vert et inclusif.