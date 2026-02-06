Cote d'Ivoire: Religion - Les raéliens appellent à l'union des religions à l'arrivée des Élohim

Le Mouvement raélien international a rendu hommage à l'auteur et chercheur Erich von Däniken, décédé le 10 janvier 2026, présenté comme un pionnier de la réflexion contemporaine sur la possibilité d'une vie extraterrestre et son influence sur les civilisations anciennes.

Au cours d'une conférence internationale organisée le mercredi 4 février 2026, au siège du mouvement, à Abidjan, Yves Boni, guide continental pour l'Afrique, a appelé à un soutien des religions. « Le jour où les Élohim reviendront avec les prophètes, nous souhaitons que chrétiens, musulmans et toutes les confessions soient réunis pour les accueillir », a lancé Yves Boni, tout en souhaitant un excellent mois de carême aux musulmans et aux chrétiens. Il a auparavant salué la mémoire de l'anthropologue suisse-allemand, figure emblématique de la pensée exploratoire du XXe siècle.

À travers ses écrits visionnaires, Erich von Däniken a ouvert de nouvelles perspectives en invitant chercheurs et citoyens du monde à reconsidérer les récits historiques à la lumière d'hypothèses faisant intervenir des intelligences extraterrestres. « Nous rendons hommage à Erich von Däniken pour avoir osé poser, avant beaucoup d'autres, des questions qui continuent d'interpeller l'humanité. Son travail a ouvert un espace de réflexion qui mérite d'être reconnu avec respect et lucidité », a déclaré l'évêque Yves Boni.

Cette conférence internationale, organisée en ligne depuis la Côte d'Ivoire, le Congo et le Burkina Faso, a également permis aux raéliens d'exposer les enjeux économiques, technologiques et géopolitiques qu'impliquerait, selon eux, une reconnaissance officielle de l'existence de civilisations extraterrestres.

