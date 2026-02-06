Cote d'Ivoire: Concert/6 millions de vues et des tickets sold out - Inès de la Miséricorde fait du Parc des expositions un autel de louange

Après avoir marqué les esprits au Palais de la Culture de Treichville, la chantre catholique Inès de la Miséricorde s'apprête à franchir une nouvelle étape majeure de son ministère. Le samedi 14 février 2026, à partir de 14 heures, le Parc des expositions de Port-Bouët deviendra l'autel à ciel ouvert de Transformation divine - Acte 3, un rendez-vous spirituel désormais incontournable du paysage gospel ivoirien.

Plus qu'un concert, Transformation divine est une expérience. Une déclaration d'amour adressée au Seigneur, portée par une voix consacrée et une louange profonde, capable de toucher les coeurs et de transformer les vies. Depuis 2023, ce concept rassemble des milliers de fidèles à travers l'Afrique et la diaspora, dans une atmosphère de prière, d'adoration et de communion intense avec Dieu.

Le succès populaire est déjà au rendez-vous. Les chiffres parlent d'eux-mêmes : plus de 6 millions de vues pour le deuxième clip, 2 millions pour le premier, et des tickets à 10 000 Fcfa déjà épuisés. Seuls restent disponibles les tickets à 25 000 Fcfa, preuve de l'attente immense autour de cet événement spirituel.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

De son vrai nom Inès Koabenan épouse Brou, Inès de la Miséricorde est une chantre catholique ivoirienne engagée au sein du Ministère catholique miséricorde (Mcm) fondé et dirigé par le Berger Élysée Dossa, son père spirituel.

Femme humble et profondément enracinée dans la foi, elle a fait de la louange et de l'adoration un véritable instrument de guérison, de restauration et de transformation des âmes. Son nom de scène n'est pas un hasard : il traduit une identité spirituelle et une mission clairement assumée. Son parcours artistique confirme cette onction.

En 2023, elle dévoile son premier album, « J'ai un Dieu puissant », composé de six titres. En 2024, elle revient avec « Transforme-moi », un projet de 12 titres plus mature, qui élargit son rayonnement au-delà des frontières ivoiriennes. Des collaborations marquantes, notamment avec le chantre Guy Christ sur « Jésus est l'architecte de ma vie » et avec le Berger Élysée Dossa sur « Cette année, je serai devant », renforcent davantage son empreinte spirituelle.

Déjà accueillie en Côte d'Ivoire, au Togo, au Bénin, au Sénégal, au Burkina Faso et en France, Transformation divine s'impose comme un mouvement de foi et de restauration. Le 14 février 2026, au Parc des expositions de Port-Bouët, Inès de la Miséricorde invite une fois encore les fidèles à vivre un moment hors du temps, où la louange devient langage du ciel et où les coeurs repartent transformés.