Afrique: Prix découvertes RFI 2026 - Def Mama Def et Sym Sam du Sénégal parmi les finalistes

Dakar — Le duo de rappeuses "Def Mama Def" et le chanteur Sym Sam du Sénégal font partie des dix finalistes du Prix Découvertes RFI 2026 dévoilée, vendredi, par le comité d'organisation mis en place par le groupe de presse français France-Médias-Monde.

Ce concours, institué depuis 1981, met en exergue les talents musicaux du continent africain.

Le groupe "Def Mama Def", composé depuis 2017 du duo Défa, ancienne choriste du groupe Daara J, et Mamy Victory rappeuse, deux voix féminines de la pop musique et afrobeat sénégalais, s'est fait connaitre sur la scène hip-hop sénégalaise.

Encadrées par leur manager Doudou Sarr, initiateur du Dakar Music Expo (DMX), ces deux artistes ont été plus visibles avec le tube "Kalanakh" sorti en 2023 dans le micro album "Oh Malico" et dont le titre est soumis au vote du public sur le site de RFI.

L'autre finaliste sénégalais du Prix Découvertes RFI 2026, Sym Sam, est un batteur, multi instrumentiste originaire du Bénin et qui vit au Sénégal depuis 25 ans.

Son album intitulé "Fii Laa Yaro" (J'ai grandi ici), sorti en janvier 2025, est un témoignage de son appartenance au Sénégal, à sa culture, à la langue wolof et à la musique mbalakh qui l'a nourri depuis son enfance passée au quartier Castors, à Dakar, où il a été bercé par les mélodies de Youssou Ndour, Omar Pène et Viviane Ndour dans une cour commune à plusieurs locataires.

Son titre "Yobalema" est proposé à l'écoute pour le vote du public.

Le jury du Prix Découvertes RFI, présidé cette année par le rappeur français MC Solar, a dressé sa liste des finalistes en se basant sur l'originalité ou la personnalité artistique des candidats, la qualité de leur performance live, leur capacité à s'exporter en dehors des frontières de leur pays et à se présenter au public.

Les huit autres finalistes viennent du Bénin, de Madagascar, des Comores, du Cameroun, de Maurice, du Congo et de la République démocratique du Congo. Le lauréat ou la lauréate sera connu en mars après la clôture du vote du public le 11 mars.