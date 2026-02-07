Afrique: Début des travaux de la 8e édition du congrès de l'AIPS Afrique à Banjul

Banjul — Le vice-président de la Gambie, Muhammad Jallow, a procédé à l'ouverture officielle des travaux du 8e congrès de l'Association internationale de la presse sportive (AIPS), vendredi à Banjul, la capitale gambienne, en présence de de dirigeants de médias sportifs et d'experts internationaux.

La ministre sénégalaise de la Jeunesse et des Sports, Khady Diène Gaye, ainsi que des officiels de plusieurs pays d'Afrique et d'ailleurs prennent ont également pris part à l'ouverture de cette rencontre prévue pour se poursuivre jusqu'à dimanche, au Sir Dawda Kairaba Conference Center de Banjul.

Le président de l'AIPS, Giani Merlo, a également assisté à cette cérémonie d'ouverture, de même que le président de l'AIPS Afrique, Abdoulaye Thiam.

Dans son allocution, le discours du vice-président gambien a salué "le rôle stratégique" du journalisme sportif dans la promotion de la bonne gouvernance, de l'éthique et du développement du sport en Afrique.

Dans son allocution de bienvenue, le président de l'Association des journalistes sportifs de Gambie (SJAG), Omar Jarju, a exprimé sa fierté de voir la Gambie accueillir pour la première fois un congrès continental de cette envergure, soulignant l'engagement des autorités gambiennes dans la réussite de l'événement.

Parmi les temps forts de cette première journée, figure le dévoilement du nouveau logo de l'AIPS Afrique.

Le programme prévoit, dans l'après-midi, une session consacrée à l'Olympisme à l'ère du numérique, en perspective des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, ainsi qu'un panel sur l'impact de l'intelligence artificielle et de la transformation digitale sur le reportage sportif.

Des experts internationaux et des vétérans de la profession vont y participer.

Le congrès de Banjul se veut servir de "plateforme de réflexion stratégique" sur les défis contemporains du journalisme sportif africain, notamment la monétisation des contenus, la couverture médiatique à l'ère du streaming et l'évolution des paysages numériques.

Les participants vont également aborder l'importance du journalisme d'investigation et d'entreprise pour renforcer la redevabilité des fédérations sportives, des joueurs et des officiels face aux enjeux de corruption, de matchs truqués et de dysfonctionnements administratifs.

D'autres thématiques importantes figurent à l'ordre du jour de ce congrès, parmi lesquels la lutte contre les inégalités persistantes entre les sexes dans les médias sportifs, la nécessité d'une couverture plus équitable du sport féminin, ainsi que le développement du basketball en Afrique.

Il y a aussi la question du recrutement des talents dans un contexte marqué par l'essor économique du sport et l'investissement de la NBA et de la FIBA à travers la Basketball Africa League (BAL).

Les échanges vont par ailleurs porter sur la valorisation des récits africains, le rôle des médias sportifs dans la promotion des athlètes du continent et l'implication des gouvernements dans le développement durable du sport.

Au dernier jour de l'événement, dimanche, un hommage solennel sera rendu aux journalistes sportifs disparus, suivi du vote des résolutions, de l'examen du Règlement intérieur et de discussions sur les événements continentaux à venir.

Les travaux vont s'achever par un discours de clôture du président de l'Association des journalistes sportifs de Gambie.