Maroc: Le Groupe socialiste-Opposition ittihadie rejette le projet de loi muant l'Office national des hydrocarbures et des mines en société participative

« Muer l'Office national des hydrocarbures et des mines en société participative s'inscrit dans le grand chantier de révision des entreprises et établissements publics que Sa Majesté le Roi a considéré dans le Discours du Trône de l'an 2020 comme l'une des priorités stratégiques du pays », a relevé, de prime abord le député parlementaire Abdelkader Ettaher au nom du Groupe socialiste-Opposition ittihadie à la Chambre des représentants lors de la séance législative tenue le mardi 3 février 2026 à l'Hémicycle.

Le député usfpéiste a mis en avant que la transformation de cette institution en société participative pourrait s'inscrire dans le processus fort opportun et dynamique de la structuration et restructuration des entreprises publiques et être classée comme la première mise en oeuvre concrète des Hautes Orientations Royales ciblant le redressement et le traitement optimal des dysfonctionnements structurels et l'amélioration effective de la gouvernance.

Il a également mis l'accent sur l'impératif d'éviter toute forme d'amalgame, d'autant que cette mutation ne peut être conçue comme une forme de privatisation mais devrait se présenter comme un outil juridique et organique dédié essentiellement au redressement des établissements publics à caractère commercial tout en facilitant l'accès à ce champ d'action pour la participation du secteur privé, dans un cadre, bien évidemment, priorisant la préservation de la souveraineté stratégique de l'Etat dans ce domaine.

Dans son intervention en présence de la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, le parlementaire usfpéiste Abdelkader Ettaher a indiqué que le Groupe socialiste-Opposition ittihadie a manifesté une réactivité positive et responsable à l'égard du projet de loi en question depuis sa présentation en commission, tout en présentant de nombreuses observations et en formulant des critiques ciblant l'amélioration du texte de manière à atteindre les objectifs escomptés.

Dans cette veine, le député, membre du Groupe socialiste-Opposition ittihadie, a indiqué que ce dernier a présenté dix suggestions de révision focalisées essentiellement sur la préservation de la primauté de l'Etat quant à l'élargissement du domaine des activités essentielles de la société concernée permettant d'englober la gestion des réserves minières et des mines stratégiques et « délicates » tout en procédant au traitement et au transfert des matières premières et en recyclant les déchets miniers, outre la favorisation de l'émission de bons de trésor conformément aux dispositions législatives en vigueur.

Par ailleurs, le parlementaire usfpéiste a rapporté que le Groupe d'opposition ittihadie a mis l'accent sur la nécessité de garantir la poursuite des activités de la société en question à l'intérieur du Maroc comme à l'extérieur pendant l'étape du transfert en question. Néanmoins, a-t-il regretté, l'ensemble des révisions suggérées par le Groupe d'opposition ittihadie ont été rejetées.

Concernant les ressources humaines, le Groupe socialiste-Opposition ittihadie a exprimé son attachement indéfectible à la protection des droits des fonctionnaires et employés toutes catégories confondues (stagiaires, contractuels ou mis à disposition), appelant à la gestion de la conjoncture avec sagesse et esprit de responsabilité de manière à assurer la stabilité professionnelle et sociale.

Là-dessus, le Groupe d'opposition socialiste a suggéré d'introduire l'exécution de ladite loi une année après sa ratification définitive et sa publication dans le Bulletin officiel, et ce pour préserver les droits des investisseurs et usagers, et immuniser la paix sociale, tout en observant le délai ultime fixé par la loi-cadre 50-21 (5 années).

Et Abdelkader Ettaher de conclure en réitérant que les observations et suggestions du Groupe socialiste-Opposition ittihadie tendent essentiellement à alerter le gouvernement quant aux carences et ambiguïtés, mettant l'accent sur l'impératif d'une amélioration optimale de ce texte assujettie à un débat social sérieux et constant...

Approvisionnement du marché national en produits pétroliers

La situation est stable et sous contrôle

La situation actuelle en matière d'approvisionnement en produits pétroliers est stable et sous contrôle, à la faveur des mesures proactives prises en coordination avec les acteurs du secteur des carburants pour garantir un stock à même de couvrir les besoins du marché national, a affirmé le ministère de la Transition énergétique et du Développement durable.

Dans le contexte des conditions météorologiques exceptionnelles que connaît notre pays depuis plusieurs semaines, ayant impacté l'activité de certains ports du Royaume, le ministère indique dans un communiqué avoir mobilisé l'ensemble des acteurs publics et privés, dans le cadre des efforts visant à garantir l'approvisionnement régulier en produits pétroliers pour pallier les difficultés qui entravent le déchargement de navires transportant les produits énergétiques, y compris pétroliers.

Le ministère suit de près, en coordination avec l'ensemble des professionnels, le niveau du stock et la cargaison des navires dans les ports en attente de déchargement, ajoute la même source, notant que le stock national en produits pétroliers s'élève à plus de 617.000 tonnes, ce qui permettra de subvenir aux besoins du marché national, dans l'attente du déchargement des navires pétroliers qui transportent plus d'un million de tonnes supplémentaires de ces produits.

Dans ce sens, il a été procédé à un inventaire des installations et stations de vente de carburants fermés temporairement au niveau de certaines régions affectées par les inondations, pour éviter tout risque environnemental et garantir la sécurité de l'océan, note le communiqué, relevant l'importance de poursuivre la coordination permanente et la synergie entre les différents intervenants, et de renforcer les mécanismes de veille et de suivi en vue de garantir la continuité de l'approvisionnement dans toutes les régions du Royaume.

Le ministère, qui oeuvre en coordination avec l'ensemble des intervenants du secteur pour assurer l'approvisionnement du marché en cette conjoncture exceptionnelle, affirme que ses services veillent, aux côtés des autorités locales et de l'ensemble des professionnels locaux, à garantir un suivi quotidien de la situation pour un approvisionnement continu en produits pétroliers, et ce dans les meilleures conditions.

La cellule de veille au niveau du ministère procède à un suivi précis et global de la situation ainsi qu'à une interaction immédiate avec tout développement lié à l'approvisionnement, tout en assurant une permanence au niveau du Laboratoire national de l'énergie et des mines, afin de faciliter le contrôle de la qualité des produits pétroliers et de permettre aux navires de décharger leurs stocks en produits pétroliers, une fois les conditions climatiques améliorées.

Ces mesures proactives s'inscrivent dans le cadre de l'expérience du Maroc depuis plus de 35 ans en matière d'analyse des changements climatiques et de leurs impacts, conclut le communiqué.