Maroc: Driss Lachguar préside une session du Conseil régional à Casablanca

La section régionale de Casablanca-Settat de l'USFP organise, ce dimanche 8 février 2026, une session du Conseil régional au Complexe culturel Hay Mohammadi à Casablanca, à partir de 9h30.

Les travaux de cette session, placée sous le thème «Pacte développemental et démocratique pour la promotion de la région Casablanca-Settat», seront présidés par Driss Lachguar, Premier secrétaire de l'USFP.

Cette rencontre s'inscrit dans une dynamique de réflexion collective sur les enjeux politiques, économiques et démocratiques de la région. Elle vise à renforcer le rôle des structures régionales du parti dans l'élaboration de propositions concrètes au service du développement territorial.