Maroc: 143.164 personnes évacuées dans les communes exposées aux risques d'inondations

Les opérations d'évacuation des habitants des communes exposées aux risques d'inondations ont permis, à ce jour, de transporter et d'évacuer un total de 143.164 personnes, réparties sur plusieurs provinces, dans le cadre des interventions préventives visant à protéger les vies et garantir la sécurité des citoyens, selon des données actualisées du ministère de l'Intérieur.

Ainsi, le nombre de personnes évacuées a atteint 110.941 dans la province de Larache, 16.914 personnes dans la province de Kénitra, 11.696 personnes dans la province de Sidi Kacem et 3.613 personnes dans la province de Sidi Slimane. Ces interventions s'inscrivent dans le cadre de la mobilisation continue sur le terrain des autorités publiques en vue de faire face aux répercussions des perturbations météorologiques, précise-t-on de même source.

Ces interventions d'évacuation progressive des habitants des communes exposées aux risques d'inondations se poursuivent, selon une approche prenant en considération le degré de gravité et l'ampleur des éventuels dégâts, tout en mettant à disposition les moyens logistiques afin de garantir le transport des personnes affectées dans les meilleures conditions, souligne la même source.