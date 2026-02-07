Maroc: Le Royaume prend part en qualité d'observateur à la 10ème Conférence de coopération internationale de l'AEC

Le Maroc a pris part, mercredi et jeudi à Dubaï, en qualité d'observateur, aux travaux de la dixième Conférence de coopération internationale de l'Association des Etats de la Caraïbe (AEC), marquée par la participation de représentants de pays d'Amérique latine et de la région des Caraïbes.

Le Royaume a été représenté à ce forum international, tenu en marge du Sommet mondial des gouvernements (3-5 février), par l'ambassadeur de Sa Majesté le Roi auprès de Sainte-Lucie, Younes Dirhoussi, et le représentant de l'Agence marocaine de coopération internationale (AMCI), Badr Alaoui Btarni.

A rappeler, dans ce sillage, que le Maroc entretient des relations de coopération et de partenariat avec les pays du groupe caribéen dans plusieurs domaines, notamment la formation des étudiants et des compétences, et divers secteurs techniques, en particulier le tourisme et l'agriculture.

Organisée en partenariat avec l'AEC et le Sommet mondial des gouvernements, cette rencontre qui a réuni des gouvernements et des dirigeants d'Amérique latine et de la région des Caraïbes, vise à traduire le dialogue en actions et en réalisations concrètes, à travers l'échange d'expertises et d'expériences, ainsi que l'examen et la mise en oeuvre de projets tangibles et de programmes conjoints, notamment dans les domaines du tourisme, de l'environnement, de la mobilité et de la connectivité entre les pays, afin de renforcer les bases de la coopération et de réaliser le développement durable au profit des peuples de la région.

A cette occasion, il a été procédé à la présentation d'un exposé axé sur "Les pays de la Grande Caraïbe à l'horizon 2035 : un horizon commun partant de notre mer partagée", et dans lequel l'AEC, en collaboration avec ses partenaires d'autres régions, a passé en revue une vision commune autour du projet de plan stratégique de l'AEC pour la période 2025-2035, tout en mettant en lumière les opportunités de renforcement de l'engagement et de la coopération.

Une session ayant pour thème "Du dialogue à la mise en oeuvre: les points forts de l'investissement et les prochaines étapes", a été aussi organisée, avec un focus sur plusieurs programmes et initiatives durables et prioritaires, en vue de leur transformation en projets opérationnels et en plans d'action pour un développement durable, dans l'objectif de renforcer les liens de coopération et de partenariat entre les pays membres de l'Association.

Par la suite, un dialogue de haut niveau sous le thème "Vers un avenir résilient: des voies de collaboration entre la Grande Caraïbe et la région MENA", a été tenu avec la participation de la ministre d'Etat émiratie, Noura Al Kaabi.

Les discussions ont porté sur les principaux défis communs, les perspectives de coopération et de développement durable, ainsi que sur le soutien aux mécanismes d'investissement et de financement des projets entre les pays des deux régions.

A noter que cette conférence s'inscrit dans le cadre d'une série de réunions et de forums internationaux, accueillis par le Sommet mondial des gouvernements, en harmonie avec les axes de ce rendez-vous d'envergure, qui s'articulent autour de cinq domaines principaux, à savoir "la gouvernance mondiale et le leadership efficace", "le bien-être sociétal et le développement du capital humain", "la prospérité économique et les opportunités émergentes", "l'avenir des villes et les transformations démographiques", ainsi que "les perspectives futures et les opportunités à venir".