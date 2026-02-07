Maroc: Une exposition artistique revisite 'L'enfance et la vie d'Al-Farabi'

Le vernissage de l'exposition de l'artiste peintre kazakh Zhanuzak Mussapir, tenue sous le thème "L'enfance et la vie d'Al-Farabi", a eu lieu, jeudi, à la Galerie d'art INEX à Salé.

Initié par l'ambassade de la République du Kazakhstan au Maroc, en partenariat avec le Musée Belghazi des instruments de musique (Dar Al Qadi), cet évènement revient sur le parcours intellectuel et humain d'Al-Farabi, à travers cinq tableaux interconnectés, de ses premières années jusqu'à sa maturité intellectuelle, retraçant ses voyages scientifiques à travers les grandes cités de l'Orient, d'Otrar, Samarkande et Boukhara jusqu'à Bagdad et Damas.

Ce rendez-vous artistique, qui se poursuit jusqu'au 7 février, met en lumière le rôle des arts plastiques en tant que pont pour le dialogue culturel, et vecteur de diplomatie culturelle et de Soft Power. Il reflète ainsi la capacité de la création artistique à renforcer la communication humaine au-delà des frontières, en alliant profondeur philosophique et esthétique complexe.

Les oeuvres de l'artiste Zhanuzak Mussapir se distinguent par l'utilisation de signes entrelacés et de reflets chromatiques chargés de connotations culturelles et intellectuelles profondes, mettant en évidence un équilibre subtil entre mouvement et sérénité. Elles intègrent des dimensions symboliques de la culture locale (caravanes, manuscrits, livres) et interrogent la continuité de la pensée humaine ainsi que le dialogue interculturel.

Dans une allocution de circonstance, l'ambassadrice de la République du Kazakhstan au Maroc, Saulekul Sailaukyzy, a indiqué que l'exposition "L'enfance et la vie d'Al-Farabi" offre aux visiteurs une occasion unique d'explorer les contributions exceptionnelles de ce penseur au développement de la civilisation islamique, à travers une vision artistique captivante alliant histoire et beauté.

Les oeuvres de Zhanuzak Mussapir réussissent à incarner l'esprit de l'enfance d'Al-Farabi ainsi que son parcours intellectuel, permettant ainsi de tisser un lien émotionnel et humain avec cette éminente figure historique, a noté Mme Sailaukyzy, soulignant l'engagement de son pays à préserver l'héritage intellectuel d'Al-Farabi.

De son côté, l'artiste Zhanuzak Mussapir a exprimé, dans une déclaration à la presse, sa joie de visiter pour la première fois le Maroc et d'y exposer ses oeuvres.

Outre les cinq tableaux consacrés au parcours d'Al-Farabi, dix autres tableaux s'inspirant de la nature et de la culture kazakhes sont exposés, a expliqué M. Mussapir, affirmant que "le visiteur de l'exposition peut découvrir les montagnes et les steppes, ainsi que les traits de la culture et de la famille kazakhes".

L'exposition "L'enfance et la vie d'Al-Farabi" constitue le couronnement d'un projet artistique pionnier mené par Zhanuzak Mussapir entre 2016 et 2020, aboutissant à la production d'oeuvres d'art singulières dans un style plastique distinctif.