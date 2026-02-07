Maroc: Vernissage à Rabat de l'exposition 'Métamorphoses'

Le vernissage de l'exposition artistique "Métamorphoses", organisée à l'initiative de l'Association marocaine de soutien et d'aide aux personnes trisomiques (AMSAT), a eu lieu, jeudi à Rabat, à la Galerie d'art Espace Expressions CDG (Caisse de Dépôt et de Gestion).

Initiée en partenariat avec la Fondation CDG, cette exposition vise à "valoriser un travail mené depuis plusieurs années au sein des ateliers de papier recyclé et d'origami de l'association, en contribuant à offrir une visibilité aux jeunes trisomiques et à promouvoir une culture plus inclusive, accessible et diversifiée", selon les organisateurs.

Cet évènement, qui se poursuit jusqu'au 16 mars, donne à voir une sélection d'oeuvres réalisées par les jeunes usagers de l'AMSAT, fruit d'un travail collectif et individuel au sein des ateliers artistiques. Ces créations illustrent leur capacité à explorer, expérimenter et exprimer leur vision du monde à travers le pliage, la texture et la matière.

Cette manifestation artistique, où chaque oeuvre présentée raconte une histoire de transformation, de métamorphose et d'attention portée au geste et à la matière, témoigne d'un processus à la fois technique et poétique : le papier déchiqueté, mélangé à l'eau, devient pâte puis feuille, tandis que le papier coloré, plié avec minutie et patience, se transforme en formes nouvelles et parfois surprenantes.

Dans une allocution de circonstance, le manager principal en charge de la plateforme développement et accompagnement à la CDG, Younes Afsahi, a affirmé que cette exposition vise à célébrer le talent, la créativité et la sensibilité des jeunes artistes de l'AMSAT.

Selon M. Afsahi, ce rendez-vous artistique révèle que l'art s'affirme comme un espace d'égalité par excellence, où le regard, le geste et la création priment, offrant à chaque artiste une place pleine et entière pour exprimer sa sensibilité et son univers.

Il a, à cet égard, relevé que cette vision est au coeur de l'engagement de la Fondation CDG et de l'AMSAT, qui oeuvrent à faire de l'art un véritable levier d'inclusion et de reconnaissance.

De son côté, le président de l'AMSAT, Najib Amor, a indiqué que l'inclusion des personnes trisomiques passe par une vie normale et épanouie, incluant l'accès aux activités artistiques et culturelles, soulignant que l'exposition "Métamorphoses" est fondée sur la conviction que l'art constitue un levier essentiel d'inclusion, de développement et d'épanouissement.

M. Amor a, dans ce sens, salué la collaboration de l'association avec la Fondation CDG, tout en félicitant l'ensemble des personnes ayant contribué à la réalisation de cette exposition "de très grande qualité artistique".

Dans une déclaration à la presse, en marge de cette exposition, l'éducatrice et animatrice des ateliers d'origami et de papier recyclé à l'AMSAT, Nadia Nekkach, a affirmé que cette exposition est l'aboutissement d'un travail de longue haleine de plusieurs jeunes de l'association, démontrant leur capacité à créer, à transformer la matière et à s'inscrire pleinement dans une démarche artistique et inclusive.

"Le papier recyclé et l'origami sont devenus bien plus que des activités manuelles, ce sont de véritables outils éducatifs, favorisant, entre autres, la concentration et la coordination, tout en créant une passerelle d'échange entre les jeunes et la société", a-t-elle ajouté.

Au-delà de la dimension artistique, l'exposition "Métamorphoses" s'inscrit pleinement dans une démarche de recyclage, de développement durable et de préservation des ressources, tout en mettant en avant l'idée que la création peut naître de la récupération et que la beauté peut émerger de la transformation de matériaux modestes.