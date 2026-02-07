Maroc: Essaouira à l'heure du 4ème Festival international 'L'âme des cultures '

La 4e édition du Festival international "L'âme des cultures", un événement visant à promouvoir le dialogue interreligieux et la diplomatie spirituelle, sera organisée du 14 au 17 février courant à Essaouira, sous le thème "Hospitalité, coexistence et confluence : une éthique méditerranéenne".

Co-organisée par l'Association "Jeunes de l'art authentique pour le samaâ et le patrimoine" de la Zaouïa Kadiria d'Essaouira, la Fondation Trois Cultures de la Méditerranée et la Fondation Machado de Séville, cette édition entend mettre en lumière les valeurs communes aux trois religions abrahamiques, notamment l'hospitalité, conçue comme un principe sacré et fondateur de la civilisation méditerranéenne.

"L'Andalousie et le Maroc, unis par un détroit qui ressemble davantage à un passage qu'à une frontière, conservent encore aujourd'hui cette vocation profonde pour la confluence et la rencontre. L'édition 2026 de L'âme des cultures naît de cette certitude : les trois religions abrahamiques partagent une éthique de l'hospitalité, une sensibilité commune à la beauté et une manière analogue d'entrer en relation avec l'autre, avec le monde, avec le temps et avec le sacré", indique un communiqué conjoint des organisateurs.

Lors de ce rendez-vous international, la Cité des alizés deviendra le cadre d'une constellation de rencontres spirituelles, artistiques et humaines mêlant traditions islamique, juive et chrétienne, à travers des temps de réflexion, de musique, d'artisanat, de récits et de contemplation, dans une dynamique de partage et de reconnaissance mutuelle.

"Tout au long du festival, les traditions islamique, juive et chrétienne s'entrelaceront de manière naturelle, non comme des compartiments étanches, mais comme des voix qui se reconnaissent et dialoguent dans le temps et l'espace", précisent les organisateurs, notant que des temps de réflexion et de conversation, de musique et d'artisanat seront proposés, ainsi que des espaces de silence et de contemplation du paysage, compris comme un lieu de mémoire et de sens partagé.

Et d'ajouter que "ce festival ne se limite pas à montrer ce que nous avons été, il veut imaginer ce que nous pouvons encore devenir", relevant que "cette édition aspire à ouvrir des chemins concrets : routes spirituelles reliant l'Andalousie et le Maroc, inventaires de paysages sacrés, réseaux de collaboration entre confréries et Zaouias, espaces de formation pour les jeunes, nouvelles alliances entre artisans, musiciens et communautés spirituelles".

"A une époque où l'hostilité, exact contraire de l'hospitalité, élève des murs visibles et invisibles, le Festival L'âme des cultures se dresse comme un rappel lumineux : la Méditerranée a survécu parce qu'elle a su accueillir, écouter, célébrer et coexister.

Essaouira, avec son histoire plurielle et sa beauté intérieure, sera à nouveau un phare pour faire resplendir cette réalité", conclut le communiqué.

Bouillon de culture

Vernissage

Le vernissage de l'exposition "Lumières" de l'artiste-photographe franco-marocain Mustapha Azeroual, aura lieu, dimanche, à la Maison Denise Masson à Marrakech.

Initiée par l'Institut français de Marrakech, cette exposition, qui se poursuivra jusqu'au 16 avril, s'inscrit dans le cadre de la foire 1-54 Marrakech (5-8 février), dédiée à l'art contemporain africain et à ses diasporas.

Scientifique de formation, le travail de Mustapha Azeroual se fonde sur l'observation et l'expérimentation, confrontant les techniques historiques de prise de vue et de tirages aux enjeux contemporains de la photographie, avec un focus particulier sur la question du photo graphique et de la matérialité de l'image.

Mustapha Azeroual participe régulière ment à des foires inter nationales, tandis que ses oeuvres ont intégré des collections internationales telles que le MACAAL (Maroc), JP Morgan (USA), Pieter & Marieke Sanders (Pays-Bas), le Musée français de la photo graphie (Bièvres, Fr), ou encore AmArt (France).

Il a également participé à de nombreuses expositions collectives, notamment à la Biennale de la photo graphie du monde arabe contemporain (Paris 2015 et 2017), au Centre d'art contemporain de Meymac (2015) et au Musée Eugène-Carrière à Gournay sur Marne (2016), entre autres.

Projection

Le court-métrage "Ayoub Le Pendule", du réalisateur Mohamed Oumai, sera projeté en avant-première samedi au Centre culturel de Chichaoua.

D'une durée de 27 minutes, ce film à portée sociale et humaine raconte le parcours émouvant d'un enfant de 12 ans, orphelin de père, contraint de mûrir avant l'heure et de faire face aux responsabilités familiales, tout en poursuivant son rêve hérité de son père.

A travers le regard d'Ayoub, le film, tourné à Chichaoua, entre ruelles, ateliers d'artisans et lieux de vie quotidienne, aborde avec sensibilité des thématiques humaines universelles, à savoir la solidarité, le rôle de la communauté, la persévérance et la force des liens familiaux.

"Ayoub Le Pendule est plus qu'un film, c'est un hommage à tous les enfants qui grandissent trop vite, porteurs d'un rêve et d'une promesse. C'est aussi un appel à la solidarité, à l'écoute et à la reconnaissance de la force cachée des gens simples", a indiqué le réalisateur du film dans un communiqué.

Les rôles principaux de ce court-métrage de fiction sont interprétés par des comédiens confirmés et de jeunes talents, dont Mustapha Tehtah, Mohammed Benrahal, Abdelkader Alaoui et l'enfant Islam El Kassimi.