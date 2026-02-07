Maroc: OTM 2026 - Le pays renforce sa visibilité sur le marché touristique indien

Le Maroc prend part, pour la troisième année consécutive, au Salon OTM (Outbound Travel Market), l'un des rendez-vous majeurs du tourisme sortant en Inde et en Asie, dont l'édition 2026 s'est ouverte jeudi à Mumbai.

L'événement, inauguré en présence de l'ambassadeur du Maroc à New Delhi, Mohamed Maliki, réunit plus de 2.100 exposants provenant de plus de 60 pays et accueille plus de 50.000 visiteurs professionnels, offrant aux destinations participantes un accès direct au marché indien du voyage à l'étranger, parmi les plus dynamiques au monde.

À cette occasion, l'Office national marocain du tourisme (ONMT) a déployé un stand immersif de 200 m², mettant en lumière la diversité de l'offre touristique nationale et l'authenticité de l'expérience marocaine. Le pavillon du Royaume se veut une vitrine du patrimoine, de la culture et du savoir-faire marocains, destinée à séduire les professionnels du voyage indien.

Neuf agences de voyages réceptives marocaines participent également à cette édition, constituant une plateforme stratégique pour renforcer la visibilité de la destination Maroc, nouer des partenariats et capter de nouveaux flux touristiques en provenance d'Inde et d'Asie, rapporte la MAP.

La participation du Royaume à cet événement, qui se poursuit jusqu'à ce samedi, s'inscrit dans un contexte de forte croissance du tourisme indien vers le Maroc. Les arrivées ont progressé de 31% en 2025 par rapport à 2024 et de 224% comparé à 2019, confirmant l'intérêt croissant de la clientèle indienne pour la destination.

À travers sa présence à OTM 2026, le Maroc entend ainsi consolider son positionnement comme destination de choix pour le marché indien, en cohérence avec la stratégie de l'ONMT visant à diversifier les marchés émetteurs et à accompagner la dynamique de croissance du tourisme international vers le Royaume.

Selon les données du secteur, les voyageurs indiens ont dépensé 31,7 milliards de dollars à l'étranger en 2024. Les projections font état de 80 à 90 millions de voyages indiens par an, positionnant le pays comme le premier marché émetteur de la région Asie-Pacifique.