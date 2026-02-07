Maroc: Lancement du programme Solar Rooftop 500 pour le déploiement du solaire en toiture

Le programme Solar Rooftop 500 (SR500), visant le déploiement de 500 MWc de solaire en toiture et la valorisation des émissions carbone évitées, a été officiellement lancé mercredi à Casablanca.

Lancé lors d'un événement organisé par Africa Climate Solutions, en partenariat avec le Cluster ENR, ce programme vise à accélérer le déploiement de 500 MWc de solaire photovoltaïque en toiture, en permettant à des projets portés par des entreprises marocaines des secteurs industriel et tertiaire d'accéder à des revenus carbone associés aux émissions évitées, sur la période comprise entre la mise en service des installations solaires et le 31 décembre 2030, indique un communiqué conjoint.

Mis en oeuvre dans le cadre de l'Article 6.2 de l'Accord de Paris, ce programme s'inscrit dans le cadre de la coopération climatique entre le Royaume du Maroc et la Confédération suisse, avec pour objectif de mobiliser des mécanismes innovants de finance carbone afin d'accompagner la transition énergétique du tissu productif national, précise le communiqué.

S'exprimant à cette occasion, l'ambassadeur de Suisse au Maroc, Valentin Zellweger, a souligné que le programme SR500 permettra à terme le déploiement de 500 MWc de solaire en toiture, soit une capacité comparable à celle de grandes infrastructures solaires du Royaume, rapporte la MAP.

"Cette concrétisation, qui illustre une coopération climatique opérationnelle entre le Maroc et la Suisse, contribue directement à la décarbonation de l'économie marocaine et aux objectifs de compensation carbone de la Suisse", a relevé M. Zellweger.

Par ailleurs, le ministère de la Transition énergétique et du Développement durable (MTEDD), représenté par ses départements en charge du climat et de l'énergie, a mis en avant le programme comme une illustration de l'apport de la coopération internationale à la décarbonation du tissu productif, dans un cadre garantissant l'intégrité environnementale et l'absence de double comptabilisation des émissions évitées.

Il a également été rappelé que l'atteinte de l'objectif de 500 MWc est rendue possible grâce à un cadre réglementaire modernisé, notamment la loi n° 82-21 relative à l'autoproduction et le lancement des certificats d'origine, assurant la traçabilité de l'électricité renouvelable, selon la même source.

Cette cérémonie a été marquée par la signature d'une convention de partenariat entre Africa Climate Solutions et le Cluster ENR. Un panel réunissant le MTEDD, l'Agence marocaine de l'efficacité énergétique (AMEE), la Fondation KliK et le Cluster ENR a, par la suite, porté sur les politiques énergétique et climatique, la finance carbone et l'accompagnement technique, avec des témoignages de premières entreprises bénéficiaires du programme.

À travers SR500, le Maroc et la Suisse réaffirment l'efficacité de la coopération climatique internationale au service du développement de l'autoproduction solaire et de la décarbonation des entreprises.