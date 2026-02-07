Maroc: La CGEM et Technopark Morocco scellent un partenariat stratégique en faveur des startups et de l'innovation

La Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et Technopark Morocco ont signé, mardi à Casablanca, un accord de coopération stratégique visant à renforcer l'écosystème national des startups et à favoriser une meilleure intégration de l'innovation technologique au sein du tissu économique marocain.

Signé par le président de la Commission Ecosystème TECH de la CGEM, Hassan Belkhayat, et la directrice générale de Technopark Morocco, Lamiae Benmakhlouf, cet accord s'inscrit dans une dynamique de partenariat public-privé au service de la compétitivité, de l'entrepreneuriat innovant et de la création de valeur, indique la CGEM dans un communiqué.

En vertu de ce partenariat, les deux parties entendent unir leurs efforts pour accompagner de manière globale et structurée les startups, notamment en facilitant leur accès au financement, aux opportunités de marché, au développement des compétences et à l'internationalisation, rapporte la MAP.

A travers sa Commission Ecosystème TECH, la CGEM s'engage à mobiliser son réseau national et international d'entreprises, d'investisseurs et de partenaires afin de soutenir la croissance des startups accompagnées par Technopark Morocco, tout en favorisant les synergies avec les grandes entreprises membres de la Confédération.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

De son côté, Technopark Morocco, acteur de référence de l'innovation au Maroc ayant accompagné plus de 1.700 entreprises innovantes et hébergeant actuellement plus de 450 startups représentant environ 2.500 emplois qualifiés, jouera un rôle clé d'interface entre les startups et les entreprises membres de la CGEM. Il contribuera notamment à l'identification des besoins des startups, à l'organisation d'événements conjoints et à la co-conception de programmes d'open innovation et de partenariats sectoriels.