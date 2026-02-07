Afrique: Coupe de la CAF - Le WAC pour emboîter le pas à l'OCS

Le Wydad de Casablanca aborde la dernière ligne droite de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF) avec la volonté de se racheter après son faux pas à Lubumbashi et d'emboîter le pas à l'Olympic de Safi, déjà qualifié pour les quarts de finale.

Hôtes de Nairobi United FC pour le compte de la 5e journée, dimanche, les Rouges n'ont plus d'autre choix que de viser la victoire afin d'éviter une fin de phase de groupes sous tension.

Certes, la mission face au petit poucet du groupe, toujours sans le moindre point, semble à leur portée. Mais au-delà de l'aspect technique, c'est sur le plan mental que se situera le véritable défi pour les joueurs du Wydad.

Après avoir entamé la compétition sur les chapeaux de roues en enchaînant trois victoires -- à domicile contre les Kényans de Nairobi United (3-0) et les Congolais de Maniema Union (1-0), puis à l'extérieur face aux Tanzaniens d'Azam FC (1-0) --, les hommes d'Amine Benhachem devront rapidement surmonter la désillusion de leur défaite surprise sur la pelouse de l'équipe congolaise (1-2), dimanche dernier.

Désormais au coude-à-coude avec Maniema Union et talonné par Azam FC (à trois longueurs), le WAC, leader du groupe à la faveur du goal-average, n'a plus droit à l'erreur. Il devra tirer les leçons de sa débâcle à Lubumbashi pour se relancer.

En revanche, l'Olympic de Safi a validé son billet pour les quarts de finale avant même de recevoir les Maliens du Djoliba, dimanche. Une qualification acquise au terme d'un passage délicat pour les Mesfiouis.

Sous pression à la reprise des compétitions, après une victoire à Djoliba (1-0) et une défaite à domicile face à l'USM d'Alger (1-0), l'OCS a joué gros en dominant le FC San Pedro, à l'extérieur puis à domicile, sur le même score (2-1). Ces deux succès ont porté son total à neuf points (2e place), suffisants pour le mettre hors de portée des Ivoiriens grâce au goal-average particulier.

Force est de constater que le revirement de situation est spectaculaire. Juste avant cette double confrontation maroco-ivoirienne, l'OCS occupait la troisième place du groupe A avec trois points, à égalité avec San Pedro mais avec un goal-average défavorable.

Désormais, l'Olympic de Safi peut d'ores et déjà tourner son regard vers le championnat national, avec pour défi de sortir de sa mauvaise passe. Pour y parvenir, les hommes de Zakaria Aboub, lanterne rouge avec cinq points en huit matches, devront conserver l'état d'esprit forgé lors de leur aventure africaine.