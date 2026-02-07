Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 07 février 2026

revue de presse

Tensions RDC - Rwanda : Kagame défie les menaces de sanctions américaines

Au Rwanda, Paul Kagame défie la pression internationale. Le président rwandais a profité de l’ouverture du dialogue national qui se tient chaque année.

S’exprimant jeudi à l’ouverture du dialogue national, dans la capitale Kigali, le président Paul Kagame a semblé répondre directement aux États-Unis, qui menacent d’imposer des sanctions afin de le contraindre à mettre fin à son soutien aux rebelles de l’AFC/M23 et à retirer toutes les troupes rwandaises du territoire de la République démocratique du Congo. (Source Africanews)

Mali : 1 450 Mrds de F visés en 2026 sur le marché régional

La Direction générale du Trésor et de la Comptabilité publique a procédé, le 5 février 2026 à Bamako, au lancement officiel du calendrier d’émission des titres publics pour l’exercice 2026.

La cérémonie s’est tenue en présence du ministre de l’Économie et des Finances, du directeur général du Trésor et de la Comptabilité publique, de la directrice générale d’UMOA-Titres, du directeur national de la BCEAO pour le Mali, ainsi que de représentants du secteur bancaire, des compagnies d’assurance, des sociétés de gestion et d’investisseurs institutionnels. (Source Apanews )

Inondations au Maroc : Plus de 143 000 évacuations face à une crise hydrologique dans le nord du pays

Le nord du Maroc traverse l’un des épisodes d’inondations les plus graves de ces dernières années. Des pluies intenses et continues ont provoqué une montée rapide des eaux, contraignant les autorités à lancer des opérations d’évacuation d’envergure.

Selon les chiffres communiqués par le ministère marocain de l’Intérieur, plus de 143 000 personnes ont déjà été déplacées dans plusieurs provinces, alors que les conditions météorologiques demeurent instables. (Source Afrik.com)

Burkina Faso : L’ONU exhorte la junte à renoncer à l’interdiction des partis politiques et à respecter les droits humains

Le Haut-Commissaire de l’ONU aux droits de l’homme, Volker Türk, a appelé jeudi 5 février les autorités du Burkina Faso à revenir sur leur projet de dissolution des partis politiques et à lever les restrictions de l’espace civique.

Il dénonce un durcissement de la répression depuis l’arrivée au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré en 2022, évoquant arrestations arbitraires, disparitions forcées et atteintes aux libertés fondamentales, malgré des engagements récents pris par le gouvernement en matière de droits humains. (Source Africa Radio )

Côte d’Ivoire : 206 milliards USD pour transformer l’économie

Le plan s’articule autour de six piliers majeurs, parmi lesquels la sécurité, la modernisation de l’agriculture et la bonne gouvernance. Il repose également sur une matrice de réformes couvrant 22 domaines prioritaires, accompagnée d’un portefeuille de projets structurants et d’un dispositif de suivi-évaluation renforcé.

Les besoins de financement public, estimés à 38 000 milliards de francs CFA, seront mobilisés notamment sur le marché financier et lors d’un futur groupe consultatif. Le taux d’investissement devrait ainsi progresser de 25,4 % du PIB en 2026 à 34,5 % en 2030. (Source Africa 24)

Musique africaine à l’heure du streaming : Des millions d’écoutes, mais des revenus encore limités pour les artistes

L’industrie musicale africaine enregistre des records de revenus, dopée par le streaming, mais cette manne financière se répartit de façon profondément inégale entre les artistes du continent et ceux du reste du monde.

Selon le “Global Music Report 2025” de la Fédération internationale de l’industrie phonographique, l’Afrique subsaharienne a connu en 2024 une croissance de 22,6% de ses revenus musicaux, atteignant 110 millions de dollars, une progression cinq fois supérieure à la moyenne mondiale. (Source Africa Presse)

Libye: Saïf al-Islam Kadhafi inhumé à Bani Walid en présence de milliers de partisans

Saïf al-Islam Kadhafi, fils de Mouammar Kadhafi et candidat à la présidentielle en Libye, assassiné mardi 3 février à Zintan, a été inhumé ce vendredi après-midi à Bani Walid, ville de l'Ouest libyen, située à 170 km au sud de Tripoli. Elle est le fief de la tribu Werfalla restée fidèle au colonel Kadhafi.

Une foule immense a commencé à affluer vers Bani Walid depuis la veille. Des milliers de personnes ont participé aux obsèques sous haute surveillance sécuritaire. (Source RFI)

Le Togo assure la présidence de l'OHADA

Succédant au Tchad, le Togo assurera, pour les douze prochains mois, la présidence tournante du conseil des ministres de l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA).

Cette responsabilité revient à Pacôme Yawovi Adjourouvi, ministre de la Justice et des Droits humains. L’annonce a été faite à l’issue de la 60ᵉ session du conseil des ministres de l’OHADA, tenue à N’Djamena. [Source Togonews]

Abu Dhabi : Le Gabon scelle trois accords stratégiques dans les mines, le numérique et la logistique

En marge de la visite officielle du chef de l’État aux Émirats arabes unis, le Gabon a franchi un nouveau cap dans sa stratégie de transformation économique.

Trois mémorandums d’entente ont été signés à Abu Dhabi dans les secteurs minier, numérique et logistique, traduisant la volonté du Président Brice Clotaire Oligui Nguema d’ancrer le pays dans des partenariats structurants, orientés vers la création de valeur locale et l’intégration aux chaînes de valeur internationales. [Source GabonMediaTime]

Zone Cémac : La BDEAC consolide sa solidité financière et accélère l’investissement

Réuni le 3 février dernier, le Conseil d’administration de la Banque de développement des États de l’Afrique centrale (BDEAC) a adopté une série d’orientations stratégiques destinées à renforcer la solidité financière de l’institution et à accroître son impact dans la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (Cémac), dans un contexte marqué par l’obtention historique de sa première notation internationale.

Lors de la session ordinaire tenue en visioconférence sous la présidence d’Hervé Ndoba, ministre centrafricain des Finances et du Budget et président en exercice du Conseil d’administration, le Conseil d’administration a acté de nouvelles orientations stratégiques visant à consolider la crédibilité financière et le rôle régional de la BDEAC. [Source Les Dépêches de Brazzaville]