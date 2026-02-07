Congo-Kinshasa: Attaque de drone sur Bangboka - L'Union africaine évoque un « acte terroriste »

Dans un communiqué publié vendredi 6 février, le président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, a condamné avec la « plus grande fermeté » cette offensive, revendiquée par l'AFC/M23.

Pour l'instance panafricaine, cette attaque contre une infrastructure civile située au coeur d'un centre urbain majeur constitue une escalade dangereuse et une violation grave du droit international humanitaire.

Menace directe contre les populations civiles

Dans sa déclaration, Mahmoud Ali Youssouf insiste sur le fait qu'en l'absence de preuves objectives établissant un caractère strictement militaire de la cible, l'aéroport de Kisangani conserve sa présomption de bien civil.

Par conséquent, il bénéficie d'une protection pleine et entière en vertu du droit international.

L'UA rappelle que l'usage de drones kamikazes dans une zone urbaine expose gravement les populations civiles et viole les principes de distinction, de proportionnalité et de précaution.

Vers une qualification d'acte terroriste

Au regard des instruments pertinents de l'UA, notamment la Convention de l'OUA de 1999 sur la prévention et la lutte contre le terrorisme, le Président de la Commission estime que cette attaque est susceptible de relever de la qualification d'acte terroriste.

« Les groupes armés non étatiques ne sauraient invoquer aucune justification politique, sécuritaire ou militaire pour légitimer des actes visant ou mettant en danger des civils ou des infrastructures à usage civil», martèle le communiqué.

L'UA met en garde contre l'élargissement du théâtre des hostilités à des villes éloignées des lignes de front, une stratégie qui fait peser des risques inacceptables sur la stabilité nationale et régionale.

Appel à la cessation des hostilités

L'instance panafricaine appelle les rebelles de l'AFC/M23 à cesser immédiatement toutes les hostilités ; renoncer à l'usage de moyens et méthodes de guerre indiscriminée ; se conformer strictement aux engagements pris dans le cadre des efforts de paix en cours.