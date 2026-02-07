Congo-Brazzaville: Hommage à Mgr Benoît Gassongo - Un colloque international tenu au Palais des congrès de Brazzaville

Placé sous le patronage du ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Economie numérique, Léon Juste Ibombo, le colloque international sur la vie et l'oeuvre de Mgr Benoît Gassongo a tenu son pari durant trois jours dans la salle de conférences internationales du Palais des congrès de Brazzaville.

Tenu sur le thème «Vie et oeuvre de Mgr Benoît Gassongo», le colloque international à connu à l'ouverture comme à la clôture la présence du président du Sénat, Pierre Ngolo, de quelques membres du gouvernement, du président de la Chambre de commerce de Brazzaville, des hommes de Dieu ainsi que des professeurs et enseignants-chercheurs.

La rencontre scientifique et commémorative avait pour objectif de rendre un vibrant hommage à Benoît Gassongo, éminent homme d'Eglise, gardien et promoteur des valeurs culturelles et ancestrales. Dans une approche interdisciplinaire, les chercheurs et hommes de culture, venus de divers horizons, ont croisé leurs regards sur la vie et l'oeuvre du prélat, un bel héritage laissé à l'Eglise, à la communauté savante et à l'ensemble de la société congolaise.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Donnant lecture du rapport final des travaux, le Pr Jean Félix Yekoka a souligné que sept panels ont été tenus. Le premier a porté sur "La vie sociale et missionnaire de Mgr Benoît Gassongo", sous la modération de Grégoire Lefouoba, professeur titulaire à l'Université Marien-Ngouabi, avec intervenants que sont Zéphirin Sah, Guy Richard Abongo Gama, Armeline Izis Ngantsio, Dreid Miché Kodia Manckessi et Brice Armand Ibombo.

Le deuxième a été "L'oeuvre de Mgr Benoît Gassongo et l'Eglise", sous la modération d'Anatole Mbanga, professeur titulaire à l' Université Marien-Ngouabi, avec cinq intervenants, à savoir Stévio Ulrich Baral-Angui, Destin F. Elenga Ndza, Alfred Mouezo Mbala, François Onday Akiera et Brejnev Ondzianga.

Le troisième panel, portant sur "Evangélisation de la Cuvette et ses environs", sous la modération de Clémence Ditengo, maître de conférences à l'Université Marien-Ngouabi, a eu quatre intervenants que sont Joseph Zidi, Richer Arnauld Obassi, Guytal Yeka-Yeka Okondza et Rallias Tchimbouka Ngoma. Le quatrième panel a porté sur "L'évangélisation des autres régions du Congo", sous la modération d'Evariste Dupont Boboto, professeur titulaire à l' Université Marien-Ngouabi, avec quatre intervenants:

Serge Ruffin Kaya-Bilala, Lucien Niangui Goma, Hugues Gildas Makoki et Roland Kévin Oxene Bayarika. Le cinquième panel, portant sur "Sociétés, justice traditionnelle et résistances", a été modéré par Dominique Oba et Joachim Emmnuel Goma-Thethet, professeurs titulaires à l'Universités Marien-Ngouabi, avec douze intervenants que sont Didier Ngalebaye, Guy Armand Mampassi, Jean Félix Yekoka, Samuel Kidiba, Vianney J. Wolgon Yoka Elongo, Gervais Oula, Jenni Fati Mahoundi Milebo, Roland Christian Mbinda Nzaou, Daniel Oba, Amen Krishna Ndounia, Juste Farlez Akouélé Dimi, et Emmanuel Okamba.

Le sixième panel, portant sur " L'Eglise, l'Etat et la société congolaise", a été modéré par Guy-Roger Cyriac Gombet-Apondza, lui aussi professeur titulaire à l' Université Marien- Ngouabi.

Il y a eu dix intervenants parmi lesquels Auguste Nsonsissa, Martin Pariss Vounou, Michaël Ndoukou, Brant Maikheul Ntsika Mboungou, Aris Cristel Kibamba Kikoulou, Hemann Saint-Rosaly Tsati, Cris Emmanuel Bakouma Malanda, Méchek Gilmalik Eliezer Mbani, Edouard Bakembo Mayoukou, Ramsès Bongolo. Enfin, le septième panel a porté sur "Culture et littérature sur l'oeuvre de Benoît Gassongo" modéré par Bienvenu Boudimbou, maître de conférences, Université Marien-Ngouabi. Il a eu pour intervenants Isaac Itoua, Fiston Gambia, Ornael Michael Djembo, Vanicia Jorcela Fridel Maria Milandou, Dieudonné Moukouamou Mouendo, Ghislain Méliodore Mvoula-Massamba, et Miguel Dorgelais Singuissa Biene.

Le parcours exceptionnel d'un évangéliste revisité avec rigueur et profondeur

Au terme des trois jours de réflexion et débats, les participants ont célébré scientifiquement Mgr Benoît Gassongo, prélat, éducateur, historien et chercheur dont l'engagement en faveur de l'éducation et de la culture congolaise inspire plusieurs générations. Ses publications offrent des perspectives nouvelles sur la culture Mbosi et favorisent la connaissance scientifique et culturelle. Les participants ont adopté des motions et des recommandations pour valoriser et poursuivre son héritage.

Clôturant ce colloque, le ministre Léon Juste Ibombo a indiqué qu'il a permis de revisiter avec rigueur et profondeur le parcours exceptionnel d'un évangéliste, d'un intellectuel accompli et d'un écrivain fécond, dont l'oeuvre demeure une référence majeure aussi bien pour le Congo que pour le continent africain. Il a réitéré sa gratitude au président de la République, Denis Sassou N'Guesso, pour son appui indéfectible ayant conduit au plus grand succès de ces travaux.

« Je demeure convaincu qu'une page de notre histoire à été rétablie et que de telle rencontre scientifique, sur la valorisation de nos héros et de nos valeurs ancestrales, devrait permettre aux Congolais de renforcer la culture de la paix et la culture de l'unité nationale, credo très cher au président de la République, chef de l'État, Denis Sassou N'Guesso», a déclaré le ministre Léon Juste Ibombo.

Pour la petite histoire, le 28 novembre 1958, c'est Mgr Benoît Gassongo qui prononça l'homélie lors de la proclamation de la République à la Basilique Sainte-Anne de Brazzaville. Un symbole fort: la spiritualité au service de la nation naissante.

Notons que la leçon inaugurale intitulée : «Penser l'ancestralité et l'éthique chez les Mbosi», a été donnée par le Pr Yvon-Pierre Ndongo Ibara, président du comité scientifique dudit colloque. La cérémonie de ce colloque dont l'organisation a été présidée par Mgr Armand Brice Ibombo, évêque du diocèse de Ouesso, dans la Sangha, a été agrémentée par le groupe tradi-moderne Universal Sanza d'Ano de Kem'Oboura.