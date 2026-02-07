Congo-Brazzaville: Visite guidée - Raoul Maixent Ominga au site SNPC Aviation de Pointe-Noire

Accueilli par le directeur Aval pétrolier, Karl Rogatien Ngakala et ses collègues, Raoul Maixent Ominga, directeur général de la Société nationale des pétroles du Congo (SNPC), a visité les nouveaux équipements roulants récemment livrés et installés au périmètre SNPC Aviation de l'aéroport Antonio-Agostinho-Neto de Pointe-Noire.

Au cours de la visite guidée, Maixent Raoul Ominga a pu se rendre compte de visu de l'état général des nouveaux équipements. Cette récente livraison à la SNPC Aviation est constituée en grande partie de véhicules de transport massif "JET A-1 carburant de type kérosène" appelés, dans le jargon du métier, des bridgeurs, véhicules ayant une envergure importante de l'ordre de 35 000 litres chacun. Egalement dans le lot, six nouveaux véhicules de ravitaillement permettant de charger du "JET A-1" en carburéacteur au dépôt dans la zone d'exploitation.

Concernant leur rôle à jouer dans ce dispositif, ces véhicules sont destinés à charger en carburant les avions stationnés sur la plateforme afin de leur permettre d'effectuer leurs rotations périodiques, au départ de Pointe-Noire à destination de Brazzaville, mais aussi au départ de Pointe-Noire à destination des aéroports internationaux. Puis, dans un futur proche, les aéroports d'Ollombo et ceux de l'intérieur du pays.

Ce nouveau dispositif ouvre des avantages par rapport au gain de temps. « Nous avons désormais renforcé significativement la capacité de livraison simultanée des différentes compagnies aériennes qui ont leurs aéronefs en attente sur la plateforme de Pointe-Noire », a expliqué Karl Rogatien Ngakala, heureux d'avoir reçu les encouragements de la part de son directeur général qui l'a incité à travailler davantage d'une manière collégiale avec ses équipes pour des résultats de plus en plus importants.

« Nous sommes dans le processus de certification qui permet aux agences régionales ou internationales de noter les évolutions significatives de la République du Congo en matière d'équipements de logistique de transport, mais également en matière d'adhésion pleine aux mesures prises au niveau national, sous-régional et international en ce qui concerne les problématiques d'aviation. Cela porte sur la qualité, sur la sûreté, sur la sécurité, sur la satisfaction de la clientèle, sur la mise à niveau des standards : des standards qui soient conformes aux meilleures pratiques en la matière », a poursuivi Karl Rogatien Ngakala.

En fin de présentation, il a confié que les équipes de la SNPC demeurent en alerte quant aux directives de leur direction, engageés, mobilisées à aller au bout des missions à remplir en rapport avec ces acquisitions et au-delà en ce qui concerne les consommables et les problématiques à gérer en matière d'analyse qualité.

« Nous avons, sur cet aspect des choses, le laboratoire Coraf qui est le laboratoire national, l'expert national pour l'analyse de qualité. A la SNPC, nous avons évidemment la réalisation des tests courts qui permettent, en plus des analyses au quotidien, de prendre la jauge du niveau de la qualité de produits afin d'être certains que ce qui est mis à bord des aéronefs est à 100 % conforme à l'intégrité du carburéacteur du JET A-1. Ce qui nous permet de rendre compte aujourd'hui, d'une façon significative, de la capacité et de l'évolution logistique de la SNPC, de sa qualité de service pour le plus grand bien de nos clients, les compagnies aériennes qui exploitent les lignes domestiques et internationales au départ des aéroports de la République du Congo », a conclu Karl Rogatien Ngakala.