Sénégal: Paiement des allocations d'études - Vers une réforme concertée du système des bourses

Par un communique la Direction des Bourses rappelle avoir organisé, les 02 et 03 février 2026, un atelier de travail consacré à la réorganisation du système de paiement des allocations d'études. Cette rencontre souligne la note, s'inscrit dans une dynamique de réforme visant à améliorer le fonctionnement, la lisibilité et l'efficacité des mécanismes de paiement des bourses au profit des étudiants.

Selon la Direction des Bourses, cette initiative ne constitue nullement une remise en cause des allocations, mais plutôt une modernisation des procédures existantes, afin de les adapter aux réalités actuelles de l'enseignement supérieur et aux attentes des bénéficiaires.

L'atelier avait pour objectif principal de recueillir les avis, contributions et propositions de l'ensemble des parties prenantes du système universitaire. Cette démarche participative visait à garantir une réorganisation plus inclusive et mieux alignée sur les préoccupations des étudiants et des établissements d'enseignement supérieur.

Toutefois, au cours des travaux, il a été constaté que certains étudiants ont quitté la rencontre avant le démarrage des discussions en commission. Face à cette situation, la Direction des Bourses a tenu à rassurer la communauté universitaire et l'opinion publique nationale quant à sa disponibilité au dialogue et à son attachement à une approche inclusive.

Dans cette optique, la Direction des Bourses annonce l'organisation prochaine d'une série de concertations avec les représentants des étudiants de l'ensemble des établissements publics d'enseignement supérieur. Ces échanges auront pour but de recueillir leurs préoccupations et suggestions, afin de les intégrer pleinement au processus de réorganisation en cours.

Les conclusions issues de ces concertations devraient contribuer à l'élaboration d'un décret plus adapté, fondé sur la concertation, et garantissant une gestion plus équitable, transparente et efficace des allocations d'études.

La Direction des Bourses réaffirme ainsi sa volonté de conduire cette réforme dans un esprit de dialogue, de responsabilité partagée et d'intérêt général, au bénéfice des étudiants et du système national d'enseignement supérieur.