Les évêques, membres du Conseil permanent de la Conférence épiscopale régionale de l'Afrique de l'Ouest (Cerao), se sont réunis le jeudi 5 février 2026, au siège de l'institution, situé à Cocody II-Plateaux, à Abidjan, à l'occasion de la 12e session du Conseil permanent. Cette rencontre s'est tenue autour du thème : « Pour une pastorale de communion ecclésiale, de synodalité effective et de service social en Afrique de l'Ouest : quelles actions concrètes pour la Cerao ? »

Cette conférence épiscopale a mobilisé de nombreux responsables ecclésiaux, notamment onze présidents de conférences épiscopales membres de la Cerao, les présidents des différentes commissions, les secrétaires généraux et chargés de communication, les responsables d'institutions, ainsi que des experts en pastorale, en théologie et en sciences sociales et économiques.

Selon les organisateurs, cette rencontre s'inscrit dans la vision de « bâtir une communauté fraternelle, synodale, autonome et engagée au service de la justice et de la paix pour le bien commun ». Elle vise à définir des orientations et des actions concrètes permettant à l'Église en Afrique de l'Ouest de rester proche des réalités sociales et économiques des populations.

Prenant la parole, Ignace cardinal Bessi Dogbo a salué la forte mobilisation des participants, qu'il a qualifiée de signe de l'engagement des responsables ecclésiaux à vivre pleinement l'essence de l'Église. « Votre présence en ce lieu, autour de la grande question de la synodalité dans la sous-région ouest-africaine, témoigne de votre ferme volonté de vivre l'essence même de l'Église », a-t-il déclaré. Il a par ailleurs souligné la pertinence du thème retenu pour cette 12e session, estimant qu'il répond aux défis actuels de l'Église et renforce son engagement pastoral et social.

Pour sa part, Monseigneur Alexis Touably, évêque de San Pedro, a indiqué que cette session s'inscrit dans le fonctionnement de la Cerao et constitue un cadre de réflexion sur les grandes orientations de la vie ecclésiale. Il a rappelé que l'une des missions essentielles de l'institution est le développement de la dimension prophétique de l'Église en Afrique de l'Ouest. « Nous devons donc, au niveau de la Cerao et de l'Église en Afrique de l'Ouest, développer davantage la dimension prophétique de notre mission », a-t-il souligné.

La rencontre a pris fin dans une ambiance fraternelle, marquée par des remerciements adressés aux participants, suivis d'une photo de famille, symbole de la communion et de l'unité des participants.