Maroc: Rumeurs de démission de Walid Regragui - La Fédération marocaine dément formellement

Plusieurs rumeurs ont circulé sur les réseaux sociaux, faisant état d'une supposée démission de Walid Regragui de son poste de sélectionneur de l'équipe nationale du Maroc. Ces informations ont rapidement suscité de nombreuses réactions parmi les internautes et les observateurs du football marocain, le vendredi 6 février 2026.

Face à l'ampleur prise par ces spéculations, la Fédération royale marocaine de football (Frmf), selon les médias lesiteinfo.com et Medi1 News, est sortie de son silence pour apporter un démenti formel. Dans un communiqué publié sur son site officiel le vendredi 6 février, l'instance dirigeante du football marocain a tenu à clarifier la situation.

« La Fédération royale marocaine de football dément catégoriquement les informations relayées par certains internautes concernant la prétendue démission de l'entraîneur de l'équipe nationale, Walid Regragui », précise le communiqué.

La Frmf affirme ainsi que Walid Regragui demeure pleinement en fonction et continue d'exercer ses missions à la tête des Lions de l'Atlas. Aucune décision allant dans le sens d'un départ n'a été prise, contrairement aux allégations diffusées ces dernières heures.

Ce démenti officiel vise à mettre fin aux rumeurs et à rassurer l'opinion publique, alors que l'équipe nationale se projette sur ses prochaines échéances sportives.

La fédération appelle par ailleurs « à la responsabilité et à la vérification des sources avant toute diffusion d'informations susceptibles de semer la confusion ».