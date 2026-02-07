Dans l'optique de financer ses besoins budgétaires, l'Etat du Sénégal, par le biais de la Direction Générale de la Comptabilité Publique et du Trésor (DGCPT) a sollicité et obtenu ce vendredi 6 février 2026 auprès des investisseurs du marché financier de l'UEMOA la somme de 143 milliards FCFA à l'issue de son émission d'adjudication simultanée de bons assimilables du trésor de 182 et 364 jours et d'obligations assimilables du Trésor de 3, 5 et 7 ans organisée en partenariat avec UMOA-Titres.

La DGCPT avait mis en adjudication un montant de 130 milliards de FCFA. Les soumissions globales des investisseurs se sont élevées à 239,899 milliards FCFA. Ce qui correspond à un taux de couverture du montant mis en adjudication de 184,53%.

Le montant des soumissions retenu est de 143 milliards FCFA et celui rejeté 96,889 milliards de FCFA. Ce qui donne un taux d'absorption de 59,61%.

Les investisseurs dont les soumissions ont été retenues, se retrouveront avec un rendement moyen pondéré de 6,39% pour les bons de 182 jours, 7,41% pour ceux de 364 jours, 7,83% pour les obligations de 3 ans, 7,72% pour celles de 5 ans et 7,73% pour celles de 7 ans.

La DGCPT promet aux investisseurs de leur rembourser les bons émis le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 9 août 2026 pour ceux de 182 jours et 7 février 2027 pour ceux de 364 jours. Les intérêts seront payés d'avance en les précomptant sur la valeur nominale de ces bons.

Pour ce qui est du remboursement du capital des obligations, il est programmé le premier jour ouvrable suivant la date d'échéance fixée au 9 février 2029 pour celles de 3 ans, au 9 février 2031 pour celles de 5 ans et au 9 février 2033 pour celles de 7 ans. Le DGCPT s'acquittera du paiement des intérêts annuellement au taux de 6,30% pour les obligations de 3 ans, 6,45% pour celles de 5 ans et 6,60% pour celles de 7 ans, et ce dès la fin de la première année.