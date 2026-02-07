Ile Maurice: Le ministre Ameer Meeah - «Une fenêtre pour sécuriser l'avenir de nos exportations»

Mardi, le Sénat américain a voté la réactivation, pour un an, de l'African Growth and Opportunity Act (AGOA). Cet accord permet à de nombreux pays africains, dont Maurice, d'exporter leurs produits et accéder au marché américain, exemptés de droits de douane.

Le représentant américain au Commerce, Jamieson Greer, a déclaré, dans un communiqué de presse, que le président Donald Trump avait promulgué une nouvelle autorisation de cet accord de préférences commerciales, qui sera désormais effectif jusqu'au 31 décembre 2026, avec effet rétroactif au 30 septembre 2025 - date à laquelle l'accord avait expiré.

Aadil Ameer Meeah, ministre de l'Industrie, a déclaré : «Si une prolongation plus longue avait été envisagée, la décision finale porte sur une extension d'un an seulement, ce qui offre aux opérateurs économiques une visibilité à court terme, dans un cadre connu mais limité dans le temps».

Le ministre de l'Industrie a aussi affirmé que cette décision confirme l'importance stratégique des relations commerciales entre les États-Unis et l'Afrique. «Maurice demeure un partenaire fiable, respectueux des règles et engagé dans un commerce fondé sur la transparence et la durabilité. Le gouvernement est toutefois pleinement conscient que l'échéance de 2026 est déterminante. Cette prolongation doit être utilisée comme une fenêtre stratégique pour sécuriser l'avenir de nos exportations. À cet effet, le gouvernement intensifiera ses démarches afin de renforcer les discussions bilatérales avec les États-Unis et d'explorer la mise en place d'un accord commercial spécifique Maurice-États-Unis, dans l'éventualité où l'AGOA ne serait pas reconduit au-delà de 2026».

Selon le ministre Meeah, Maurice poursuivra sa stratégie de diversification des marchés, de montée en gamme industrielle et de renforcement de la compétitivité de ses exportateurs afin de préserver durablement sa position dans un environnement commercial international en constante évolution.