Ile Maurice: De la friture sur la ligne interne

Une lettre récemment adressée à la Federation of Civil Service and Other Unions (FCSOU), et à son négociateur Narendranath Gopee, met en lumière de profondes préoccupations concernant la gestion interne de l'aviation civile au cours de la dernière décennie. Ce document, transmis dans le sillage du départ en congé préretraite d'un responsable, dresse un tableau préoccupant du climat de travail et du fonctionnement de plusieurs services clés.

Selon le contenu de la lettre, ce départ est perçu par une partie du personnel comme un soulagement, après plusieurs années marquées par des postes stratégiques restés vacants, des promotions longtemps bloquées et des équipements techniques coûteux qui n'auraient pas été pleinement opérationnels. Il fait également état de formations essentielles non dispensées, certaines recrues se retrouvant pendant de longs mois sans encadrement ni formation adéquate.

La lettre évoque aussi un malaise persistant sur le lieu de travail, avec des employés contraints d'attendre tardivement pour des réunions, un stress professionnel accru et des plaintes relatives à des méthodes de gestion jugées autoritaires. L'organisation de certains services opérationnels, où le manque de personnel et de planification de succession aurait exposé les employés à de longues heures de travail dans des conditions difficiles, pose également question.

Face à ces constats, le document souligne qu'un projet de restructuration serait envisagé, visant à transformer l'organisation actuelle en une autorité de l'aviation civile. Enfin, la lettre indique que la responsabilité de redresser la situation repose désormais sur la nouvelle direction. Si ce changement est accueilli avec prudence, il suscite également l'espoir d'un nouveau départ, dans l'attente de réformes concrètes et d'un dialogue social renforcé sous l'égide de la FCSOU.

