Togo: Administration locale, éducation, santé - Le numérique arrive partout

6 Février 2026
Togonews (Lomé)

Le Projet de digitalisation des mairies (PDiMa) s'impose comme un pilier de la transformation numérique au Togo.

Porté par le gouvernement avec l'appui de la KfW (Banque de développement allemande), il prévoit de connecter 136 bâtiments municipaux répartis sur l'ensemble du territoire, couvrant ainsi la totalité des 117 communes.

L'État entend moderniser l'action publique et améliorer concrètement la qualité des services offerts aux citoyens. La digitalisation des mairies permettra d'optimiser les procédures administratives, de réduire les délais de traitement et de renforcer la transparence, au plus près des populations locales.

Le PDiMa s'étend également au secteur de l'éducation, levier central du développement durable. 1 488 établissements scolaires publics, seront connectés à l'internet. Cette avancée ouvrira de nouvelles perspectives pour l'enseignement, facilitera l'accès aux ressources pédagogiques et renforcera les capacités de recherche et d'apprentissage des élèves et des enseignants.

La santé figure aussi parmi les priorités. Environ 253 centres de santé bénéficieront d'une connexion internet haut débit. Un outil essentiel pour améliorer les conditions de travail des praticiens, renforcer la qualité des soins, assurer une meilleure prise en charge des patients et permettre le développement de la télémédecine.

Autre dimension stratégique, l'impact économique. Les infrastructures publiques connectées serviront de points d'accès numériques pour les entreprises installées à proximité, contribuant ainsi à accélérer la digitalisation du tissu économique local et à stimuler l'innovation.

Depuis plusieurs mois, le ministère de l'Efficacité du service public et de la Transformation numérique, dirigé par Cina Lawson, est pleinement mobilisé pour le lancement effectif du projet.

