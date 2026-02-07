Sénégal: Pape Natango Mbaye retrouve une partie de la motricité des bras

Il est devenu célèbre malgré lui. Pape Natango Mbaye, ce brillant élève en situation de handicap, a retrouvé une partie de la motricité de ses mains grâce au traitement reçu en Israël.

Le jeune bachelier, Pape Natango Mbaye, qui a réussi les épreuves du baccalauréat avec brio en écrivant avec ses pieds, a marqué les esprits de par son talent mais aussi et surtout sa résilience. La vidéo de ce jeune, souffrant de la dystonie généralisée des membres supérieurs, était devenu virale sur les réseaux, et a touché plus d'un.

L'ambassade d'Israël au Sénégal, en collaboration avec le coordonnateur de Pepsi, a décidé ainsi de prendre en charge Pape Natango Mbaye et de l'envoyer, avec sa grande soeur Faty Mbaye, en Israël plus précisément à l'hôpital Sheba Médical pour un traitement. De retour d'Israël, Pape Natango Mbaye a été reçu, hier, par l'ambassadeur Yuval Waks à sa résidence à Fann pour un compte rendu de son séjour médical.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Après les analyses médicales, j'avais deux options : une intervention chirurgicale ou un traitement à long terme. Alors j'ai choisi la deuxième option. Ils m'ont donné des médicaments qui m'ont fait beaucoup de bien. Actuellement, je sens une nette amélioration de la motricité de mes membres supérieurs mais aussi de la contraction des muscles. La douleur était mon quotidien mais depuis la prise des médicaments j'ai moins mal », a soutenu Pape Natango Mbaye.

Après un séjour de 2 mois 15 jours de soins intenses, avec des injections, Pape Natango Mbaye se sent bien et va continuer le traitement à distance grâce à la collaboration entre les médecins sénégalais et israéliens. « Les médecins m'ont assuré qu'il aura plus d'amélioration d'ici trois mois. Je vais poursuivre le traitement à distance en prenant les médicaments.

Il y aura peut-être d'autres contrôles pour s'assurer que tout se passe bien » a précisé M. Mbaye. En attendant de retrouver toute la motricité fine des mains, Pape Natango Mbaye veut poursuivre ses rêves d'étudier au département Math physique informatique. « Je me suis inscrit à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Je vais commencer les cours le 2 mars prochain au département Math, Physique, Informatique » prévoit-il.

L'ambassadeur d'Israël au Sénégal, Yuval Waks, souhaite un renforcement de la coopération entre les deux pays pour poursuivre cette belle collaboration. La diligence et le savoir-faire des médecins iisraéliens ont donné à ce jeune garçon, qui rêve de retrouver un jour toute sa motricité, l'espoir de retrouver une vie saine et stable.