Afrique: Sans procès depuis janvier, des Sénégalais entament une grève de la faim au Maroc

L'audience des 18 Sénégalais poursuivis après la finale de la Coupe d'Afrique des nations 2025 entre le Maroc et le Sénégal, disputée le 18 janvier dernier, a été renvoyée pour la troisième fois. Certains d'entre eux entament une grève de la faim.

Jeudi 5 février 2026, le tribunal de grande instance de Rabat a décidé de reporter l'examen du dossier au jeudi 12 février prochain. Ce nouveau renvoi, comme les précédents (les audiences du 22 et du 29 janvier), est motivé par la grève en cours des avocats marocains.

Des sources proches du dossier informent que « lors de l'audience, le juge et le procureur ont proposé la tenue du procès en l'absence d'avocats, une option catégoriquement rejetée par la partie sénégalaise. Celle-ci est représentée par un pool d'avocats sénégalais et marocains, qui estime qu'un tel procès porterait gravement atteinte aux droits de la défense ».

Cette situation compromettrait sérieusement les chances des prévenus, qui espèrent un non-lieu. Toujours d'après ces mêmes sources proches du dossier, la tenue d'un procès sans assistance juridique constituerait un risque majeur pour les accusés.

Face à la multiplication des reports, certains des 18 Sénégalais, détenus depuis le 18 janvier, ont entamé une grève de la faim pour protester contre la lenteur de la procédure. Une situation jugée préoccupante par leurs proches et leurs conseils, qui disent regretter cette impasse judiciaire.

La prochaine audience est donc attendue le jeudi 12 février 2026 au tribunal de grande instance de Rabat. Les 18 ressortissants sénégalais restent incarcérés et poursuivis depuis la finale de la 35e Coupe d'Afrique des nations.