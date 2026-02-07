Afrique: 6 février 2022, date inoubliable dans l'histoire du football sénégalais

Le Sénégal a remporté la CAN 2025, décrochant sa deuxième étoile le 18 janvier 2026 au Maroc, près de quatre ans après avoir pris la 1re au Cameroun le 6 février 2022. Une date historique dans le football sénégalais.

Le 6 février 2022 restera à jamais gravé dans l'histoire du football sénégalais. Ce soir-là, face à l'Égypte en finale de la CAN 2021, Sadio Mané avait catapulté le dernier penalty au fond des filets, et ce moment vers l'éternité : le Sénégal venait de remporter la première CAN de son histoire, et de dépoussiérer ainsi son palmarès footballistique, jusque-là vierge.

Après cette victoire face à l'Égypte, recordman de titres (7) dans la compétition, le Sénégal allait enchaîner : victoire au CHAN 2023, à la CAN U20, entre autres. Surtout, Aliou Cissé transformait l'essai, après la finale perdue en 2019 contre l'Algérie.

Lors de la CAN 2021, le Sénégal a galéré au premier tour, avec une seule victoire lors de la 1re journée, 1-0 contre le Zimbabwe, puis deux matchs nuls contre la Guinée et le Malawi (0-0). Ensuite, au second tour, les coéquipiers de Sadio Mané vont accélérer avec des succès respectivement face au Cap-Vert (2-0), à la Guinée équatoriale (3-1) et au Burkina Faso (3-1), avant de s'offrir le scalp de l'Égypte aux tirs au but.

Quels survivants ?

Après ce sacre en 2022, le Sénégal a été éliminé en 2023 en 1/8e de finale, avant de reconquérir sa couronne en 2025, au Maroc. Et quand on y regarde de plus près, les survivants entre les deux compétitions, séparées de près de quatre ans, ne sont pas nombreux. En effet, seuls Édouard Mendy, Kalidou Koulibaly, Abdoulaye Seck, Pape Matar Sarr, Pape Gueye, Idrissa Gana Gueye, Sadio Mané, Ismaïla Sarr, Habib Diallo et Boulaye Dia ont été de l'aventure camerounaise et marocaine.