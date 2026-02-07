Sénégal: Grève à l'Ucad - L'Intersyndicale du Coud demande aux agents d'observer leur droit de retrait pour 48H

L'Intersyndicale du Centre des OEuvres Universitaires de Dakar (Coud) demande aux agents d'observer leur droit de retrait pour 48 heures à compter de ce vendredi 6 février 2026. Un mouvement qui sera renouvelable si la situation ne s'améliore pas.

L'Intersyndicale du Centre des OEuvres Universitaires de Dakar (Coud) exprime sa vive préoccupation face à la dégradation du climat social au sein des campus sociaux consécutive aux mouvements de grèves et des journées sans tickets (JST).

Dans un communiqué rendu public vendredi, l'Intersyndicale relève que ces évènements compromettent gravement l'intégrité physique du personnel et dégradent l'outil de travail mis au service de la communauté estudiantine.

Sur ce, l'Intersyndicale déplore les interruptions forcées de travail, les menaces, les agressions verbales et physiques ainsi que les actes de violences et de vandalismes perpétrés contre le personnel et les biens.

« Cette situation d'insécurité a atteint un seuil critique qui ne permet plus d'assurer le service dans les conditions de dignité et de sureté », lit-on dans le texte.

Ainsi, dans la perspective de préserver l'intégrité des travailleurs, l'Intersyndicale demande aux agents « d'observer leur droit de retrait pour 48 heures, à compter de ce vendredi 6 février 2026, renouvelable si la situation ne s'améliore pas ».

En fait, l'Intersyndicale se réserve le droit d'user de tous les moyens légaux, pour protéger les travailleurs et les invite à la solidarité et à la vigilance. Il réaffirme son attachement au dialogue, au respect mutuel et à la préservation d'un climat paisible au sein de l'université.

Dans ce sillage l'Intersyndicale exige, à la Direction du Coud et aux autorités d'assurer la sécurité des travailleurs et des infrastructures. Il dénonce toute forme « d'intimidation » visant à forcer les agents à abandonner leurs postes, lors des mouvements d'humeurs et réaffirme son soutien total aux travailleurs ayant subi des préjudices moraux ou physiques.

Pour rappel, souligne le texte, les grèves répétées n'ont aucun lien avec les prestations offertes par le Coud qui, malheureusement paye un lourd tribut.