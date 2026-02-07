Sénégal: Le Lycée de Bambey porte désormais le nom d'Ibrahima Fall

6 Février 2026
Le Soleil (Dakar)

Dans un décret présidentiel rendu public ce vendredi 6 février 2026, on apprend que le Lycée de Bambey change de nom. Désormais, il portera la dénomination Lycée Ibrahima Fall. Cette décision est rendue possible par :

-la loi n° 2013-10 du 28 décembre 2013 portant Code général des collectivités territoriales, modifiée ;

le décret n° 86-877 du 19 juillet 1986 portant organisation du ministère de l'Éducation nationale, modifié ;

-le décret n° 2012-1276 du 13 novembre 2012 relatif à la création des inspections d'Académie et des inspections de l'Éducation et de la Formation, modifié par le décret n° 2017-604 du 24 avril 2017 ;

-le décret n° 2024-921 du 2 avril 2024 portant nomination du Premier ministre ;

-le décret n° 2024-960 du 8 avril 2024 relatif aux attributions du ministre de l'Éducation nationale ;

-le décret n° 2025-1430 du 6 septembre 2025 fixant la composition du Gouvernement ;

-le décret n° 2025-1431 du 6 septembre 2025 portant répartition des services de l'État et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique entre la Présidence de la République, la Primature et les ministères ;

-le décret n° 2025-2201 du 16 décembre 2025 portant création d'inspections d'Académie ;

vu l'arrêté n° 040067 du 13 novembre 2025 portant création et fixant le ressort territorial d'inspections de l'Éducation et de la Formation ;

-la délibération du Conseil départemental de Bambey n° 0001/25/CDB/2025 en date du 25 septembre 2025 ;

