Afrique: Le groupe français canal + va récompenser info tv, canal 2 international et équinoxe tv

6 Février 2026
Camer.be (Bruxelles)
Par Caroline Bassomo

Selon nos informations, le Groupe français Canal +, aurait décidé de soutenir les médias privés francophones africains les plus en vue de son bouquet.

Devraient de ce fait bénéficier de ce soutien financier, les médias à capitaux privés du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, d'y Sénégal et du Tchad. Le Groupe français, rapporte-on, fait savoir que les trois premiers pays cités sont les plus en vue en Afrique sur le bouquet Canal+. De ce qui précède, trois télévisions à capitaux privés du Cameroun sont éligibles à cette subvention : Info TV, Canal 2 International et Équinoxe.

La Côte d'Ivoire et le Sénégal bénéficient du même nombre de chaînes de télévision, tandis qu'une seule chaîne de télévision à capitaux privés du Tchad, devrait elle aussi, recevoir cette subvention mensuelle. Nos sources rapportent que les chaînes de télévision choisies auront largement contribué à rehausser l'image et maintenir le standard du Groupe français Canal+ en Afrique, malgré l'arrivée de la concurrence.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Nos sources croient aussi savoir que c'est Dieudonné MVENG BALLA le promoteur d'Info TV ( N°6 sur le bouquet Canal +), une chaîne de télévision à capitaux privés, émettant depuis le quartier Efoulan à Yaoundé, entre les deux gendarmeries, qui serait la tête de proue de cette initiative qui aura finalement emporté l'adhésion du Groupe français Canal +.

Lire l'article original sur Camer.be.

Tagged:
Copyright © 2026 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.